Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thăm hỏi, động viên cán bộ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Nam Cường

BBK - Chiều 15/9, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã đến thăm hỏi, động viên Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn.

Cùng đi có Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh huyện Chợ Đồn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên LLVT tiếp tục bám dân, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát huy mạnh mẽ tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khẳng định bản lĩnh của lực lượng vũ trang, thực sự là chỗ dựa của Nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ, chiến sĩ Công an lao động tại thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường.

Ghi nhận những việc làm tốt, hành động đẹp của lực lượng Công an, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng vì dân của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tại thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, đồng chí Hoàng Duy Chinh đã ân cần thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã tận tâm vì dân; xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh đây là một dịp để cán bộ ở các lĩnh vực thực hiện công tác dân vận, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái” ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tuổi trẻ Công an Bắc Kạn xung kích hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Trong ngày 15/9/2024, Công an tỉnh huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, 13 ô tô, 30 xe máy, 02 xuồng máy, 20 cuốc xẻng, 40 áo phao, 50 phao tròn, 50 đèn pin, 03 máy phát điện tham gia hỗ trợ 120 hộ dân tại các xã Nam Cường, Xuân Lạc huyện Chợ Đồn; san ủi đất, dọn dẹp bùn lầy, vận chuyển tài sản, vệ sinh 2km đường tại thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu. Tiếp tục vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến Nhân dân vùng thiên tai; trao 1,5 tấn gạo cho 20 hộ dân tại xã Cao Thượng, huyện Ba Bể. Thành lập 01 tổ điều phối giao thông khu vực tập kết nhu yếu phẩm tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn./.