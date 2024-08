Công an Bắc Kạn bàn giao 03 ngôi nhà cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai

BBK - Thừa ủy quyền của Bộ Công an, trong các ngày 29, 30/8/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Pác Nặm tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở cho 03 hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Pác Nặm cùng chính quyền địa phương khánh thành nhà ở cho đại diện hộ anh Nông Văn Lầu.

03 ngôi nhà được khánh thành gồm các hộ: Gia đình anh Nông Văn Lầu, sinh năm 2003, dân tộc Mông ở thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm (mưa lớn gây sạt lở đất vào nhà ở, khiến 04 người trong gia đình bị vùi lấp, tử vong); ông Nông Văn Chẹ, sinh năm 1983, dân tộc Mông, thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, (sạt lở đất hư hỏng một phần nhà ở và hiện không sử dụng được); ông Hoàng Văn Tu, sinh năm 1990, dân tộc Mông, thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (bị sạt lở đất hư hỏng một phần nhà ở).



03 căn nhà tại huyện Pác Nặm được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới do bị ảnh hưởng bởi thiên tai do Bộ Công an phê duyệt, hỗ trợ với số tiền tương ứng 50 triệu đồng/căn nhà, thi công xây dựng theo mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an, diện tích sử dụng là 40m2, đảm bảo theo tiêu chí “ba cứng”. Sau khi hoàn thiện được tổ chức bàn giao cho các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Bộ Công an, đồng thời để đáp ứng ngay nhu cầu về nhà ở, giúp các hộ dân trên sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, ngày 15/8/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đồng loạt khởi công xây dựng nhà. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, 03 căn nhà đã hoàn thành sớm hơn 17 ngày so với tiến độ Bộ Công an giao, giúp người dân có nơi ở mới để nhanh chóng ổn định cuộc sống./.