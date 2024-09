Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - “điểm tựa” của Nhân dân trong những lúc hiểm nguy

BBK - Không ngại gian nan nguy hiểm, cho dù ngày nắng nóng hay giữa đêm lạnh, chiều đông, đặc biệt trong hoàn cảnh thiên tai, bão lũ thì lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn luôn có mặt kịp thời đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh (người thứ nhất bên phải ảnh) và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động chỉ huy lực lượng cứu hộ Nhân dân xã Nam Cường bị lũ lụt.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy thì cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đặc biệt trong bối cảnh tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố diễn biến phức tạp như hiện nay.

Sau nhiều trận mưa lớn, đến ngày 09/9 nước khắp nơi dồn về đã biến xã Nam Cường (Chợ Đồn) thành “rốn lũ” với hàng trăm ngôi nhà chìm sâu trong hồng thủy. Tính mạng, tài sản của người dân bị đe dọa, cuộc sống vô vàn khó khăn. Tin Nam Cường “thất thủ” truyền đi, nhận được sự chia sẻ, lo lắng của nhiều người; cấp, ngành chức năng của tỉnh, huyện, trong đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT khẩn trương cùng bà con nơi đây ứng phó và khắc phục mưa lũ.

Chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Bắc Kạn hỗ trợ xã Nam Cường (Chợ Đồn) khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo sự điều động của cấp trên, Thiếu tá Đặng Xuân Bách, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cùng đồng đội lập tức lên đường vào Nam Cường cùng các lực lượng khác chiến đấu với mưa lũ và giúp đỡ người dân. 08 ngày liên tục (10 -17/9), từ 6h sáng đến 20h tối, Thiếu tá Bách cùng đồng đội dầm mình dưới nước giúp di dân, di chuyển tài sản, chở đoàn cứu trợ đến với bà con. Ròng rã nhiều ngày mưa nắng dùng xuồng qua lại vận chuyển người, hàng cứu trợ khiến cho Thiếu tá Bách có lúc thấy đuối sức, nhưng anh luôn tự động viên bản thân và đồng đội phải nỗ lực, kiên cường để là chỗ dựa cho bà con vùng lũ.

“Mong ước lớn nhất của tôi là lũ rút sớm để người dân đỡ khổ. Tôi được về thăm gia đình, được ngủ một giấc thật sâu lấy lại sức khỏe”, Thiếu tá Đặng Xuân Bách thật thà chia sẻ. Không riêng Thiếu tá Bách, hơn 10 ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phải căng lực lượng giúp các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị đã huy động tổng 140 lượt cán bộ, chiến sĩ, 15 phương tiện tham gia tại các điểm “nóng” về lũ lụt, sạt lở đất để cùng với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo sức mạnh tổng hợp hết lòng, hết sức hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân.

Không riêng đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH còn tham gia cứu nạn cứu hộ nhiều trận thiên tai, tai nạn trên địa bàn tỉnh với tinh thần cao nhất. 2h09 phút, ngày 22/5/2024, tiếng chuông báo động vang lên, theo lệnh điều động của Giám đốc Công an tỉnh, 19 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tức tốc lên đường. Thông tin ban đầu nhận được có vụ sạt lở đất khiến 03 người trong gia đình ông Long Sơn Hà, thôn Phiêng Pục, xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) bị vùi lấp.

Khi đến địa điểm xảy ra sạt lở, đơn vị đã tiến hành trinh sát, đánh giá tình hình tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng (gồm UBND huyện Ngân Sơn, Công an huyện Ngân Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn, UBND xã Hiệp Lực) và huy động 02 máy xúc trên địa bàn để triển khai, thực hiện các hoạt động CNCH. Bất chấp hiểm nguy, vất vả trong đêm khuya, các lực lượng chức năng và người dân cùng chạy đua với thời gian để cứu người bị vùi lấp dưới hàng tấn đất, gạch vữa, bê tông, phía trong khu vực nhà có nguy cơ sập đổ và đồi đất phía sau có thể tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Dù phép màu không xảy ra nhưng việc sớm tìm được thi thể các nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng cũng phần nào vơi bớt đau thương cho gia đình; việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia CNCH là một thành công đáng khích lệ.

Trung úy Hoàng Văn Cường, cán bộ đội Công tác CC&CNCH chia sẻ: “Là người lính PCCC&CNCH không cho phép chúng tôi đắn đo, do dự khi đứng trước gian nan, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân”.

Lực lượng CNCH Công an Bắc Kạn phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận vị trí nạn nhân trong vụ sập hang tại xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) vào cuối tháng 6.

Chiều ngày 30/6, tại địa phận thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) xảy ra vụ sạt lở hang, 01 người đã may mắn chạy thoát ra, 02 người bị mắc kẹt bên trong. Ngay khi nhận được báo cáo về vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng Công an, Quân sự, chính quyền, đoàn thể và người dân tham gia cứu nạn. Nhận được ý kiến chỉ đạo của Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH nhanh chóng điều động 01 xe CNCH, 01 xe chữa cháy, 01 xe chuyên dụng và 21 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện công tác CNCH do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

"Khi đến hiện trường, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ tiến hành trinh sát, đánh giá tình hình. Trong đó, thành lập 2 Tổ trinh sát với các thiết bị bảo hộ cá nhân, bình dưỡng khí, đèn pin, bộ đàm, dụng cụ phá dỡ bằng tay. Một Tổ tiến hành trinh sát, nắm tình hình, xác định vị trí, tình trạng sức khỏe của các người bị nạn mắc kẹt; Tổ còn lại tiến hành trinh sát, nắm tình hình, xác định khả năng nguy hiểm, tai nạn thứ cấp (sạt, trượt đất đá, sập đổ hầm) tại khu vực tổ chức CNCH để kịp thời tham mưu những phương án, chiến thuật triển khai CNCH đảm bảo hiệu quả, an toàn", Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin.

Đại úy Lê Thanh Văn, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: “Đây là vụ CNCH xảy ra ở địa bàn rất nguy hiểm, nằm ở lưng chừng núi, tính từ mặt đất lên khoảng 20m nhưng không có đường, để tiếp cận phải men theo vách đá rất khó khăn, ảnh hưởng đến công tác CNCH”.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT, người dân hợp sức xuyên đêm không ngủ chạy đua với thời gian để cứu người. 23h23 đêm 30/6, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được anh Triệu Văn Xuân ra ngoài, tình trạng tỉnh táo. Việc cứu nạn thành công anh Xuân đã giúp cho lực lượng CNCH và người dân vui mừng và tiếp thêm động lực để tiếp tục phá đá, đào đất tìm người mắc kẹt còn lại. Với sự trợ giúp của Quân khu 1, đến 2h sáng ngày 02/7, lực lượng cứu nạn đến tiếp cận được nạn nhân cuối cùng, tuy nhiên điều không mong muốn nhất đã xảy ra, nạn nhân đã tử vong trước khi được giải cứu.

Đây là ba trong rất nhiều vụ việc mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện 07 vụ CNCH, đã cứu được 03 người bị thương; tìm kiếm được 10 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng. Đồng thời tham gia chữa cháy 03 vụ, góp phần bảo vệ nhiều tài sản cho người dân. Đặc biệt là trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vai trò xung kích, tinh thần hết mình vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH là rất đáng trân trọng. Không chỉ cứu giúp, bảo vệ tính mạng, tài sản cho Nhân dân, hành động dũng cảm, mưu trí, kịp thời của các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã mang lại niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho các nạn nhân lúc nguy khó. Từ đó càng làm sáng hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ". Đó cũng là cách cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh làm theo những lời Bác dạy.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: Những kết quả trên có được là nhờ Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể địa phương và sự tin tưởng ủng hộ của Nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, có tư tưởng chính trị vững vàng, thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh luôn luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu là điểm tựa vững chắc, tin cậy cho Nhân dân trong những tình huống hiểm nguy, bất ngờ. Đơn vị học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, vì Nhân dân phục vụ./.