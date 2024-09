Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024: 04 cái tên xuất sắc vào Bán kết

BBK - Ngày 17/9, tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn diễn ra 04 trận Tứ kết nữ thuộc giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia. 04 cái tên xuất sắc vào Bán kết được xác định là: Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Thái Nguyên và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước.

Với phong độ ấn tượng, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả Bắc Kạn (có chủ công mang áo số 16- Đặng Thị Hồng, người Bắc Kạn)... đội tuyển Thái Nguyên đã vượt qua Hà Nội với tỉ số 3-1 (25-23, 24-26, 25-23, 25-21).

Video một pha bóng trong trận nữ Thái Nguyên gặp Hà Nội.

Màn so tài giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An cũng đã diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. VTV Bình Điền Long An thắng 2 set đầu với cách biệt nhỏ, rồi để thua ở set thứ 3. Nhưng ở set 4, nữ Vietinbank dần đuối sức không thể bám đuổi đối thủ và nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3 (19-25, 26-28, 25-23, 18-25).

Pha bóng hấp dẫn giữa BCTT Trường Tươi Bình Phước và Hồ Chí Minh.

Hai cặp đấu còn lại của Tứ kết có sự chênh lệch khá rõ về sức mạnh: Hóa Chất Đức Giang Lào Cai giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Quảng Ninh (25-22, 25-21, 25-11); trận đấu cuối ngày cũng kết thúc chóng vánh với phần thắng dành cho BCTT Trường Tươi Bình Phước trước TPHCM với tỉ số 3-1 (27-25 22-25, 25-9, 25-18).

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Như vậy, ở Bán kết, nữ Thái Nguyên (được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch) sẽ gặp BCTT Trường Tươi Bình Phước; cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Chiều nay (18/9), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra các trận đấu Bán kết của Nam – Nữ, Báo Bắc Kạn tiếp tục đưa tin và livestream các trận đấu này trên fanpage Báo Bắc Kạn để phục vụ người hâm mộ./.