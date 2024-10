Giao lưu kéo co Khối thi đua các cơ quan Đảng

BBK - Sáng 05/10, tại Nhà thi đấu đa năng Tỉnh ủy, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức giao lưu kéo co với sự tham gia của 100 vận động viên nam – nữ đến từ 10 cơ quan trong Khối.

Các đội thi đấu hết mình.

Dự Lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo, vận động viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trong Khối thi đua.

10 đội chia làm 3 bảng (bảng A có 04 đội, 02 bảng B, C có 03 đội) thi đấu vòng tròn tính điểm lấy 02 đội Nhất, Nhì bảng A và 02 đội Nhất ở các bảng B và C vào Bán kết, hai đội thắng Bán kết vào tranh Chung kết. Sau 15 trận thi đấu căng thẳng, giằng co, hấp dẫn nhưng cũng thắm tình đoàn kết, Ban Tổ chức trao 01 giải Nhất cho đội Ban Nội chính Tỉnh ủy; 01 giải Nhì cho đội Văn phòng Tỉnh ủy; 02 giải đồng hạng Ba cho đội Ban Tổ chức và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đội: Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Báo Bắc Kạn, Ban Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe, Trường Chính trị, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh được nhận giải Khuyến khích.

Đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy trao giải Nhất cho đội Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Video khán giả cổ vũ hết mình cho các đội.

Giao lưu thi đấu thể thao nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của Các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy trong tháng 10. Đồng thời cũng là dịp để tăng cường hiểu biết, gắn bó, học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan trong Khối thi đua.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Video trận kéo co Chung kết giữa đội Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức phát động các đại biểu , vận động viên, cán bộ, công chức, viên chức tham dự giao lưu quyên góp ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng thiệt hại của bão số 3 trên địa bàn tỉnh./.

Dưới đây là những hình ảnh của buổi giao lưu kéo co:

Các đại biểu dự Lễ khai mạc giao lưu kéo co.

Tổng số có 100 VĐV nam - nữ của 10 đội trong Khối thi đua.

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc.

Đội Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi chiến thuật.

Báo Bắc Kạn thể hiện quyết tâm thi đấu.

Đông đảo VĐV, khán giả cổ vũ cho các đội thi đấu.

Chương trình giao lưu thể thao góp phần gắn kết giữa các cơ quan trong Khối thi đua.

Báo Bắc Kạn Livestream trên trang Fanpage.

Niềm vui khi giành chiến thắng.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các đội.

Đội Ban Tổ chức và Ban Dân vận Tỉnh ủy được đồng giải Ba.