29 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: BCA

Tối 6/12, tại Cung thể thao - Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh (phường Đại Yên, TP. Hạ Long) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc Giải đấu.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Giải đấu nhằm lan tỏa giá trị của môn võ Taekwondo trong các lực lượng thực thi pháp luật các nước, góp phần thúc đẩy hợp tác về mọi mặt giữa các tổ chức an ninh, cảnh sát, giữa các quốc gia, vì một thế giới hòa bình, an ninh, an toàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực, tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Từ đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam, với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo – người bảo vệ công dân toàn cầu" sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên và nền hòa bình của toàn nhân loại.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: BCA

Giải đấu do Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6/12 đến hết ngày 09/12. Giải đấu có sự tham gia của trên 2.500 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á, trong đó Đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.

Sự kiện thể thao lần này bao gồm 2 hạng mục thi đấu, đó là Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam, với đối tượng tham gia là nhân viên, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát các nước châu Á; thi đấu ở các nội dung đối kháng, quyền, công phá, thi đấu toàn đội, có phân chia nam, nữ, các độ tuổi, hạng cân.

Hạng mục thứ hai là Lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam năm 2024, với đối tượng tham gia là trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ, người cao tuổi, thi đấu tại các nội dung đối kháng, quyền, công phá, quyền tự do, thể dục Taekwondo, thi đấu toàn đội./.