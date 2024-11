Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II thành công tốt đẹp

Giải do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Đồng Xoài, Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức, Tập đoàn Trường Tươi là nhà tài trợ chính của giải.

Bước chạy của các “chiến binh xanh”

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên được tổ chức tại thị xã Phước Long, Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024 được tổ chức tại thành phố Đồng Xoài với thông điệp “Bước chạy của những chiến binh xanh”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đồng Xoài (26-12-1974 - 26-12-2024) và 6 năm thành lập thành phố (26-12-2018 - 26-12-2024).

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Đồng Xoài và Ban tổ chức giải dự lễ khai mạc

Đại biểu, vận động viên, các nhà tài trợ và nhân dân dự lễ khai mạc

Đồng hành với mùa giải năm nay có 3 đại sứ: Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; “Ông hoàng marathon Việt Nam” Hoàng Nguyên Thanh và VĐV tiêu biểu Việt Nam Hoàng Thị Ngọc Hoa, cùng các nhà vô địch hàng đầu, VĐV nổi tiếng trong nước và quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, càng tạo nên sức hút lớn cho giải. Mỗi bước chạy của các VĐV, cộng đồng chạy bộ và mỗi người dân không chỉ mang lại niềm vui, sức khỏe mà còn hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc phát biểu chào mừng giải

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ rất vui khi cùng Ban tổ chức giải truyền cảm hứng cho mọi người tham gia marathon, trở thành những chiến binh mạnh mẽ, yêu môi trường, vì một Bình Phước, một Việt Nam xanh tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc. Giải chạy đã đem đến cho hoa hậu, các VĐV và du khách nhiều ấn tượng về đất và người Đồng Xoài, Bình Phước, về tình yêu chạy bộ, về phong trào chạy bộ ở Bình Phước.

“Ông hoàng marathon Việt Nam” Hoàng Nguyên Thanh phát biểu tại lễ khai mạc

Trước đó, tại các giải chạy “Run For Green” khởi động cho mùa giải năm nay, Ban tổ chức đã triển khai cho các VĐV và người yêu chạy bộ vừa tham gia chạy vừa nhặt rác trên các tuyến đường đua của giải, đổi rác lấy cây xanh. Hơn 2.000 cây xanh, chậu hoa đã được Ban tổ chức tặng các VĐV tham gia giải chạy và UBND thành phố Đồng Xoài, trao tặng 30 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Dương Thị Thảo phát biểu chào mừng giải

Là nhà tài trợ chính của giải, ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Tươi thể hiện niềm vui khi đồng hành với giải chạy

Nhiều kỷ lục được lập mới

Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II năm nay lập nhiều kỷ lục mới so với mùa giải đầu tiên. Đáng kể giải năm nay thu hút gần 25.000 VĐV, du khách, cổ động viên trong nước và quốc tế tham dự, tăng gấp gần 4 lần so với mùa giải đầu tiên. Trong đó, gần 15.000 VĐV đăng ký và VĐV chạy hưởng ứng. Ở cự ly 5km có số lượng người tham gia đông nhất với hơn 5.000 người, cự ly 10km hơn 4.000 người, đặc biệt cự ly 21km có bước tăng mạnh so với mùa giải đầu tiên với hơn 3.000 người và gần 500 người ở cự ly 42km, riêng cự ly 2km có hơn 2.000 người. Số lượng VĐV tham gia giải tăng gần gấp 3 lần so với mùa giải đầu tiên. Số VĐV nước ngoài đăng ký tham gia tăng hơn gấp đôi năm 2023, với 98 VĐV của các nước và vùng lãnh thổ. Số VĐV ngoài tỉnh tham gia tăng nhiều, với khoảng 4.000 người, đến từ 52 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải thu hút gần 25.000 VĐV, du khách, cổ động viên trong nước, quốc tế tham gia, tăng gấp gần 4 lần so với mùa giải đầu tiên

Các cổ động viên từ các ngã đường đổ về Quảng trường thành phố Đồng Xoài

Năm nay, Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II thu hút 52 VĐV chuyên nghiệp và rất nhiều VĐV phong trào nổi tiếng, đã từng có thành tích cao ở nhiều giải chạy. 4 câu lạc bộ có số lượng thành viên rất đông, thuộc tỉnh Bình Phước là Câu lạc bộ Bình Phước Runners, VietinBank chi nhánh Bình Phước, Tập đoàn Trường Tươi và Công ty Điện lực Bình Phước đã tham gia giải chạy.

Các VĐV chuẩn bị sẵn sàng ở cự ly 21km

Hơn 1.500 VĐV tranh tài ở cự ly 21km khởi động trước giờ xuất phát

VĐV cao tuổi nhất tham gia giải là cụ Lê Văn Tường, 83 tuổi, ở tỉnh Bình Phước. Nhỏ tuổi nhất là các VĐV: Nguyễn Hà Linh, Phạm Quỳnh Lam, Phạm Khánh Băng chỉ mới 4 tuổi đến từ Bình Phước, tham gia cự ly 2km.

Các VĐV đủ lứa tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, nơi sinh sống, điều kiện kinh tế… khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là rất yêu thể thao, yêu chạy bộ. Nhiều VĐV đã chọn Đồng Xoài, Bình Phước để chiến thắng bản thân với cung đường chạy mới, đẹp và nhiều thử thách.

Hàng ngàn VĐV tham gia giải chạy và chạy hưởng ứng ở cự ly 5km

Cùng các VĐV, cộng đồng chạy bộ và các tầng lớp nhân dân, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Anh Dũng; ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Tươi; cùng lãnh đạo các sở, ngành, thành phố Đồng Xoài và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ… tham gia chạy và chạy hưởng ứng cự ly 5km, càng làm cho không khí giải chạy sôi động, hào hứng hơn.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng các lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, thành phố Đồng Xoài và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia chạy và chạy hưởng ứng cự ly 5km

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, thành phố Đồng Xoài và nhà tài trợ chính tham gia chạy hưởng ứng

Các VĐV tham gia cự ly 5km

Giải thu hút đông đảo VĐV, người yêu chạy bộ tham gia

Công tác y tế được thực hiện chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo

Lực lượng chức năng của TP. Đồng Xoài đảm bảo an toàn cho VĐV tại nút giao thông

Chia sẻ về mùa giải năm nay, VĐV Nguyễn Văn Long (Long Dị nhân) đến từ team chạy Công ty cổ phần Hà Mỵ, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú cho biết, anh khá ấn tượng với công tác tổ chức giải năm nay. Anh cho rằng giải năm nay tổ chức tốt hơn năm 2023 rất nhiều. Giải đã thu hút khá đông VĐV trong nước đăng ký tham gia và người yêu chạy bộ, cổ động viên, người dân, du khách đến cổ vũ, động viên và chạy hưởng ứng. Điều này góp phần quan trọng tạo khí thế cho VĐV tham gia thi đấu. Công tác tiếp sức, chăm sóc sức khỏe, y tế cho VĐV trên đường đua được thực hiện chu đáo, thể hiện tình cảm chân thành, mến khách của người Bình Phước. Đặc biệt, đường chạy đẹp nhưng không thiếu phần thử thách cho các runners tham dự. Công tác an ninh đường chạy quá tuyệt vời. Không khí đêm nhạc và các hoạt động hội chợ ẩm thực bên lề cũng rất sôi động.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh nhấn mạnh: Tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức; sự nỗ lực của VĐV, du khách và nhân dân đã góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước hòa hợp, nghĩa tình; phong trào chạy bộ, tập luyện của VĐV phát triển tốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự năng động của BPTV trong việc tổ chức giải và lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Bước chạy tương lai

Trước đó, chiều 23-11, đã diễn ra giải “Run For Kids - Bước chạy tương lai”. Sau 30 phút tranh tài sôi nổi, quyết liệt của các runners nhí trên đường đua 2km, Ban tổ chức giải đã ghi nhận 16 VĐV xuất sắc để trao 16 giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Đây là lần đầu tiên Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group có nội dung dành cho VĐV từ 5-14 tuổi. Giải thu hút gần 2.000 VĐV nhí đăng ký và tham gia chạy đồng hành, cùng với nhiều ngàn cổ động viên, phụ huynh, thầy cô giáo cổ vũ nhiệt tình.

Các chân chạy nhí thể hiện quyết tâm ngay bước chạy đầu tiên

Các VĐV nhí và phụ huynh quyết liệt trên đường đua

2 nhà vô địch nam và nữ nhí về đích

Kết quả, giải nhất nội dung nữ thuộc về VĐV Đoàn Thị Thúy Trâm, với thời gian chinh phục đường đua 7 phút 23 giây; giải nhì thuộc về VĐV Nho Nhật Linh Đan, với thời gian hoàn thành đường đua là 9 phút 8 giây; VĐV Giang Bảo Trang đoạt giải ba với thời gian 9 phút 12 giây.

Đối với nội dung nam, VĐV Đỗ Hữu Phước mang số đeo 2413 với thời gian chinh phục đường đua 7 phút 15 giây đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thanh Trí mang số đeo 2487, với thời gian hoàn thành 7 phút 39 giây; VĐV Hồ Hoàng Dũng mang số đeo 2129 giành giải ba, với thời gian hoàn thành 8 phút 14 giây.

Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Thị Minh Nhâm cùng các thành viên Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên hoàn thành đường chạy

Niềm vui của phụ huynh khi VĐV nhà vượt qua thử thách, chinh phục đường chạy

Đại diện nhà tài trợ chính Tập đoàn Trường Tươi, Ban tổ chức và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao giải nhất, nhì cho 2 VĐV nhí xuất sắc

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nhí xuất sắc

Giải “Run For Kids” đã mang đến cho trẻ em một ngày hội marathon đúng nghĩa, hào hứng, sôi nổi, năng lượng. “Run For Kids” không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, mà còn là cầu nối giữa tình yêu thương và sự sẻ chia, lan tỏa thông điệp yêu thương, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; kêu gọi sự chung tay từ gia đình, nhà trường và xã hội cùng xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Tại lễ khai mạc giải, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi đã trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, học tốt trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Vinh danh 81 tập thể, vận động viên đoạt thành tích cao

Qua 5 nội dung thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, Ban tổ chức đã vinh danh 14 hạng mục, 78 lượt VĐV và 3 tập thể câu lạc bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc. Có 10 giải thưởng cosplay ấn tượng sẽ được trao sau khi cộng đồng chạy bộ bình chọn.

Ở nội dung 42km nam hệ chuyên nghiệp, nhà vô địch lần này là đại sứ giải “Ông hoàng marathon Việt Nam” Hoàng Nguyên Thanh, với thời gian về đích 2 giờ 33 phút 19 giây và anh cũng là người đã phá kỷ lục của chính mình ở Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group, ít hơn mùa giải năm 2023 là 25 giây. Nhất 42km nam hệ phong trào thuộc về VĐV Đặng Anh Quyết. Nhất 42km nữ hệ chuyên nghiệp thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thương, 42km nữ hệ phong trào thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thu Hà. Đại sứ giải, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa là nhà vô địch ở nội dung nữ chuyên nghiệp 21km, ở hệ phong trào thuộc về nữ VĐV Lê Thị Hà…

Đại sứ giải “Ông hoàng marathon Việt Nam” Hoàng Nguyên Thanh về nhất cự ly 42km nam hệ chuyên nghiệp với thời gian 2 giờ 33 phút 19 giây và anh cũng là người đã phá kỷ lục của chính mình ở Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group, ít hơn mùa giải năm 2023 là 25 giây

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc ở các cự ly

Đại sứ giải, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa là nhà vô địch ở nội dung nữ chuyên nghiệp 21km

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Thị Minh Nhâm cho biết: Giải đã tạo ra một sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phát triển môn chạy marathon vì một Bình Phước, một Việt Nam xanh tươi, khỏe mạnh. Giải đã kết nối, lan tỏa tình yêu đối với marathon, kích thích, truyền cảm hứng để mọi người luyện tập chạy bộ. Giải đã thành công khi hình ảnh về Đồng Xoài, Bình Phước, marathon Bình Phước được lan tỏa mạnh mẽ trên báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan… qua nhiều ngàn VĐV, du khách, đại biểu, nhân dân, khán giả xem truyền hình trực tiếp. Các VĐV đã nỗ lực hết mình, bứt phá với giải đấu, và tất cả đều là người chiến thắng.

Trưởng Ban tổ chức giải mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của VĐV, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đặc biệt là VĐV, cộng đồng những người chạy bộ, các cổ động viên, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong, ngoài tỉnh cùng nhân dân tỉnh Bình Phước trong các mùa giải tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban tổ chức giải trao quà tri ân các nhà tài trợ

LỜI CẢM ƠN TỪ BAN TỔ CHỨC

Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024 do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước và UBND thành phố Đồng Xoài; có sự tài trợ, đồng hành của 43 doanh nghiệp, trong đó nhà tài trợ chính là Tập đoàn Trường Tươi. Giải được tổ chức tại thành phố Đồng Xoài, từ ngày 23 đến 24-11-2024 và đã thành công tốt đẹp.

Giải đã tạo ra một sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phát triển môn chạy marathon vì một Bình Phước, một Việt Nam xanh tươi, khỏe mạnh. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Xoài, Bình Phước tươi đẹp, mến khách, giàu tiềm năng phát triển đến hàng chục ngàn vận động viên (VĐV), du khách trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức giải, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trân trọng cảm ơn đặc biệt đến các VĐV, cộng đồng chạy bộ đã đến với giải; trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND thành phố Đồng Xoài cùng các bộ phận chuyên môn trực thuộc; các nhà tài trợ, nhất là Tập đoàn Trường Tươi đã đồng hành, giúp đỡ chúng tôi làm nên thành công của sự kiện rất ý nghĩa này.

Chúng tôi ước mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của VĐV, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt là các VĐV, cộng đồng chạy bộ, các cổ động viên, doanh nghiệp, nhà tài trợ, báo chí trong và ngoài tỉnh cùng nhân dân tỉnh Bình Phước trong các sự kiện tiếp theo.

Trong quá trình tổ chức không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong được mọi người thông cảm, chia sẻ và yêu thương!

Trân trọng cảm ơn và gửi đến toàn thể VĐV, cộng đồng chạy bộ, các quý vị lãnh đạo tỉnh, thành phố Đồng Xoài, các địa phương và nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.