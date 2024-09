Tin liên quan Điều chỉnh thời gian thi đấu các trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024

Hóa Chất Đức Giang Lào Cai nhất bảng B gặp Quảng Ninh đứng thứ 4 bảng C lúc 14h, Vietttinbank nhì bảng B gặp VTV Bình Điền Long An đứng thứ 3 bảng C lúc 16h, Thái Nguyên nhất bảng C gặp Hà Nội đứng thứ 4 bảng B lúc 18h, BCTT Trường Tươi Bình Phước nhì bảng B gặp TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 bảng C vào lúc 20h.

Báo Bắc Kạn sẽ đưa tin và livestream các trận đấu này trên fanpage Báo Bắc Kạn./.