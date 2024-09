Tình yêu bóng chuyền mãnh liệt của người dân Bắc Kạn

Người cao tuổi mua bánh mì rủ nhau đi xem bóng chuyền

Các trận đấu luôn có đông khán giả đến xem và cổ vũ.

14h trận Bán kết thứ nhất mới bắt đầu nhưng hơn 12h, bà Nguyễn Thị Bái, tổ 7, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) đã cùng hơn chục ông bà phân công nhau mua bánh mì, nước uống để đến xem và cổ vũ cho các đội bóng. Câu chuyện dọc đường đến Nhà thi đấu tỉnh đều xoay quanh bóng chuyền và nhất là nữ vận động viên mang áo số 16- Đặng Thị Hồng là người Bắc Kạn, thi đấu cho đội bóng Thái Nguyên. Đi xem từ đầu giải nhưng bà Bái vẫn tràn đầy năng lượng để cổ vũ cho các đội. Thời tiết oi nóng, tay phe phẩy quạt giấy, nhưng khi có pha bóng hay bà Bái lại bỏ xuống để vỗ tay, thậm chí có tình huống gay cấn còn đứng phắt lên reo hò mà quên mất mình đã ngoài 70 tuổi.

Khán giả Bắc Kạn luôn cổ vũ hết mình cho các đội bóng.

Gần 10 tiếng liên tục ở Nhà thi đấu, nhóm của bà Bái chỉ ăn bánh mì, uống nước lọc để lót dạ. Ngồi lâu mỏi quá thì đứng dậy vận động... chứ tuyệt nhiên không đi đâu xa vì sợ bỏ lỡ những pha bóng hay.

“Các trận đấu hôm nay hay quá, bà chưa muốn về. Hai trận Chung kết chắc chắn phải đến sớm mới có ghế ngồi”, bà Lường Thị Nhân, cùng nhóm với bà Bái chia sẻ.

Lực lượng an ninh hỗ trợ khán giả đi lại khó khăn đến xem bóng chuyền.

Không riêng thành phố, người dân ở các huyện xa cũng rủ nhau về Nhà thi đấu tỉnh để xem, cổ vũ hết mình cho các vận động viên. Có người thuê nhà nghỉ gần chục ngày nay, có người khuya muộn mới về đến Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông vì cố nán lại xem hết trận.

Là cán bộ của xã Côn Minh, huyện Na Rì (cách thành phố 30km) nhưng “trót yêu” bóng chuyền nên khi giải U23 quốc gia khởi tranh cứ thứ Bảy, Chủ nhật là chị Nông Thị Sen lại về thành phố xem. Từ vòng Tứ kết, hết giờ hành chính, chị Sen lập team cùng nhau đi cổ vũ bóng chuyền.

Giải trẻ mà như đi xem VTV Cup

Người dân mua vé trận Chung kết từ sớm.

Sốt vé xem Chung kết, chuyện tưởng chỉ có ở giải Vô địch quốc gia hay VTV Cup nhưng lại có ở giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024, được tổ chức tại Bắc Kạn. Thông tin từ Ban Tổ chức cho biết: 2.000 vé xem các trận Chung kết bóng chuyền ngày 19/9 đã được bán hết từ chiều 18/9.

“Đến hơn 15h chiều 18/9, toàn bộ vé xem Chung kết đã được bán hết. Nhu cầu của người hâm mộ cao, trong khi sức chứa của Nhà thi đấu tỉnh có hạn nên xảy ra tình trạng sốt vé. Nhiều người dân sáng nay vẫn đến hỏi mua vé hoặc gọi điện trực tiếp nhưng chúng tôi không thể đáp ứng vì không còn vé để bán”, chị Hà Thị Cẩm Nhung, nhân viên bán vé cho hay.

Khởi tranh trong điều kiện mưa bão, lại là giải trẻ nên lúc đầu Ban Tổ chức có chút lo lắng về lượng khán giả đến sân. Tuy nhiên, tất cả các trận đấu, đặc biệt từ vòng Tứ kết khán giả luôn có mặt rất đông, cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng. Do giải chỉ tổ chức tại một sân, nên có trận đấu diễn ra lúc 12h trưa, có trận kết thúc hơn 23h đêm nhưng người dân Bắc Kạn luôn đồng hành cùng các đội bóng.

Hơn 10 ngày qua, người dân Bắc Kạn được sống trong không khí sôi động, hấp dẫn của giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia. Cảm giác như mọi nẻo đường đều dẫn đến Nhà thi đấu tỉnh. Khán đài đầy kín chỗ, tiếng trống, kèn cùng với tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người cộng hưởng tạo không khí vô cùng ấn tượng.

Trên các trang web thể thao uy tín hay các fanpage, nhiều cổ động viên vào bình luận ví xem Giải bóng chuyền U23 tại Bắc Kạn mà ngỡ như xem VTV Cup.

Ông Nguyễn Huỳnh Điệp (bên trái, nguyên Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) giám sát trận đấu, cho biết rất ấn tượng với tình yêu bóng chuyền của người dân Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Huỳnh Điệp, giám sát trận đấu (nguyên Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) chia sẻ: “Là người gắn bó với bóng chuyền từ nhiều năm nay, có mặt tại nhiều tỉnh nhưng tôi thấy ấn tượng với tình cảm và tình yêu bóng chuyền của người dân Bắc Kạn”.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn

Trận Bán kết nữ Hóa chất Đức Giang Lào Cai (áo xanh) gặp VTV Bình Điền Long An (áo vàng) được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng số, giúp quảng bá hình ảnh của giải và Bắc Kạn.

Gần nửa tháng có mặt tại Bắc Kạn, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My là gương mặt trẻ tài năng và nhận được nhiều kì vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam, thi đấu trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An. Trà My cho biết, cô đã dần quen với các quán ăn, góc phố từ khách sạn Núi Hoa ra Nhà thi đấu tỉnh. Những lúc không phải tập luyện, thi đấu, cô gái trẻ quê Long An lại cùng bạn đi dạo quanh phố, thưởng thức những món ăn đặc sản của Bắc Kạn.

“Tôi thích nhất là món phở vịt, hồng không hạt và một số món ăn vặt đường phố. Người dân nơi đây rất thân thiện, hiếu khách. Biết chúng tôi là vận động viên bóng chuyền nên nhiều người xin chữ ký, chụp ảnh cùng. Rất mong dịp gần nhất lại được trở lại Bắc Kạn thi đấu”, vận động viên Nguyễn Thị Trà My bày tỏ.

Là Huấn luyện viên phó của đội tuyển nữ Viettinbank, chị Phạm Thị Kim Huệ không chỉ nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp mà còn được biết đến như một trong những tài năng hàng đầu của làng bóng chuyền Việt Nam. Sự có mặt của chị là nguồn động viên lớn cho các tuyển thủ trẻ trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Chia sẻ về cảm nhận khi đến Bắc Kạn, Kim Huệ bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Bắc Kạn. Cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu Tổng Đích rất tốt, sân thi đấu đạt tiêu chuẩn. Tôi ngạc nhiên về tinh thần yêu thể thao, yêu bóng chuyền của người dân địa phương”.

Phóng viên VTV cab tác nghiệp tại giải đấu.

Tham gia đưa tin, phản ánh các hoạt động bên lề của giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia tại Bắc Kạn không chỉ có cơ quan báo chí địa phương, tất cả các trận đấu đều được phát sóng trực tiếp trên VTVcab, livestream trên Fanface các báo uy tín chuyên về thể thao. Điều này giúp người xem trên cả nước thuận tiện theo dõi, cổ vũ, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và đặc biệt là tình yêu thể thao của người dân Bắc Kạn.

Giải đấu thành công góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Kạn đến khán giả cả nước.

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn cho biết: Dù Bắc Kạn không có đội bóng chuyền nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực bảo đảm các yêu cầu, điều kiện đăng cai giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Mục đích là để người dân trong tỉnh được trực tiếp đến xem và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của bà con. Đây là dịp tốt để quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng du lịch của Bắc Kạn với người dân trong cả nước và khách quốc tế. Chính tình yêu mãnh liệt của người dân Bắc Kạn ở những giải thể thao cấp độ trẻ quốc gia trước đây là cơ sở để ngành Thể thao lựa chọn Bắc Kạn đăng cai Giải bóng chuyền U23 quốc gia lần này.

Clip một pha bóng hay trận Bán kết giữa đội Ninh Bình và Biên Phòng.

Tối nay (19/9), Giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia sẽ bước vào trận chung kết nội dung nam giữa Thể Công Tân Cảng gặp Ninh Bình; nữ Thái Nguyên gặp VTV Bình Điền Long An. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải đã thành công về cả chuyên môn lẫn công tác tổ chức, đặc biệt là đã thu hút lượng lớn khán giả trực tiếp đến sân và xem trực tiếp trên sóng truyền hình, nền tảng mạng xã hội. Ấn tượng về giải đấu và tình cảm nồng nhiệt của người dân Bắc Kạn sẽ còn mãi và là cơ sở để Bắc Kạn tiếp tục xin đăng cai những giải đấu lớn hơn./.