Nước rút, người dân xã Nam Cường bắt đầu trở về nhà

Lực lượng quân đội, dân quân hỗ trợ người dân rửa bùn đất sau lũ.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, từ ngày 8 đến 15/9/2024, xã Nam Cường đã trải qua đợt ngập úng nặng nề nhất trong suốt 38 năm qua. Mưa lớn kéo dài đã khiến toàn bộ khu vực trung tâm xã ngập trong biển nước mênh mông, các thôn Bản Qúa, Bản Lồm, Lũng Noong bị cô lập trong nhiều ngày. Hơn 230 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều người phải chứng kiến cảnh nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm và hoa màu bị cuốn trôi, mất trắng.

Nước đã rút, bà con đã có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô.

Theo thống kê, 239 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng. Trong số đó, 227 hộ bị ngập nặng, cuộc sống đảo lộn, lương thực và tài sản bị hư hỏng hoặc thất thoát... Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng cứu hộ, đến ngày 17/9/2024, những hộ dân cuối cùng đã có thể trở về nhà sau khi nước rút.

Người dân trở về trong tình cảnh ngôi nhà đầy bùn đất, tài sản bị thất thoát, hư hỏng, nhưng sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền đã giúp bà con nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Các tuyến đường từ trung tâm xã đi Bản Chảy, Bản Qúa, Bản Lồm, Lũng Noong đã thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa và hoa màu vẫn ngập sâu trong nước, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nông nghiệp của xã.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền địa phương đã nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức và người dân đã chung tay hỗ trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm và giúp dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường sá khi nước rút. Sự hỗ trợ không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm hy vọng để họ có thể bắt đầu lại từ những gì còn sót lại sau cơn lũ lịch sử.

Chị Đàm Thị Hiền, thôn Cốc Lùng, một trong những người dân trở về sau lũ, chia sẻ: Sau 9 ngày phải di dời, hôm nay chúng tôi được trở lại nhà, nhưng đồ đạc thì ngổn ngang, hư hỏng… Nhìn cảnh này tôi thấy nặng lòng, nhưng biết rằng còn có sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng, nên cũng tin tưởng, lạc quan hơn…

Chị Đàm Thị Hiền, thôn Cốc Lùng dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Còn ông Nông Văn Kháng, thôn Cốc Lùng cũng đã trở về nhà sau khi nước rút nhưng vẫn chưa thể ở hẳn do nhà vẫn còn mùi ẩm mốc, ông chia sẻ: Rất may nhà bị ngập nhưng không có thiệt hại gì đáng kể, bởi khi nước bắt đầu dâng đã được bà con và lực lượng chức năng giúp chuyển hết tài sản có thể di dời lên những nơi an toàn…

Những thiệt hại mà người dân xã Nam Cường phải gánh chịu là rất lớn. Thế nhưng, tinh thần đoàn kết, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và cộng đồng đã giúp bà con vững vàng đứng dậy, bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai.

Bà con trở về và cùng giúp nhau dọn dẹp lại nhà cửa.

Rất nhiều bóng áo xanh giúp bà con dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Ông La Tiến Phóng, Chủ tịch UBND xã Nam Cường chia sẻ: Trước những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Cường vô cùng xúc động và biết ơn các bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân; doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài đã chia sẻ, thăm hỏi, động viên, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp Nhân dân xã Nam Cường sớm vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Những sự hỗ trợ này đã, đang và sẽ tiếp tục được cấp ủy và chính quyền địa phương cùng Ban công tác Mặt trận các thôn trao tận tay cho Nhân dân để sớm vượt qua khó khăn.

Sự chung tay, tiếp sức của các cấp, ngành và cộng đồng là động lực to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Nam Cường quyết tâm vượt qua thời khắc khó khăn này. Xã mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của toàn xã hội để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất./.