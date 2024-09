BBK - Ngày 17/9, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1595/QĐ-UBND Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão.

Ngôi nhà tại thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông bị đổ sập hoàn toàn vào chiều ngày 08/9/2024 do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3.

Nội dung Quyết định nêu rõ: Hoàn lưu bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Bắc Kạn với ước tính sơ bộ hơn 860 tỷ đồng. Thiên tai đã làm bị thương 04 người; 2.327 nhà ở bị hư hỏng (Trong đó có 620 nhà phải di dời do sạt lở đất, ngập lụt, 10 nhà bị sập đổ hoàn toàn); hiện tại còn 215 nhà tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn vẫn đang ngập nước; hơn 2.000ha cây trồng bị thiệt hại.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn... bị sạt lở nghiêm trọng; gần 650 vị trí sạt lở với khối lượng lớn gây hư hỏng kết cấu mặt đường, các công trình cầu, tràn; 90 công trình thủy lợi, nhiều nhà văn hóa, trụ sở y tế, giáo dục và công trình hạ tầng khác bị hư hỏng; nhiều tài sản của Nhân dân bị vùi lấp, ngập lụt, nhiều khu vực dân cư bị sạt trượt, có nguy cơ sạt trượt cao.

Đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới bị lún do ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng triển khai các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra như: Huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để chủ động nhanh chóng sơ tán, di dời Nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Bố trí chỗ ở và đảm bảo hậu cần cho Nhân dân tại nơi sơ tán, tổ chức việc tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng bị thiệt hại. Tổ chức tiếp nhận và cấp phát miễn phí lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, cung cấp nước sạch, xử lý các vấn đề về môi trường nhằm ổn định đời sống Nhân dân.

Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá xác định các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực thường xảy ra lũ quét, khu vực ngập nước ven sông, suối, vùng trũng thấp, vị trí sườn đồi dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất để xây dựng phương án chủ động sơ tán người, tài sản và xem xét có giải pháp xử lý khẩn cấp bước đầu đảm bảo an toàn các khu dân cư bị sạt trượt cao nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của người dân, an toàn công trình hạ tầng dân sinh.

Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp bước đầu đối với các khu dân cư bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

Chủ động đảm bảo giao thông thông suốt, cảnh báo và thông báo kịp thời không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đối với các khu vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện theo Quyết định đã được công bố./.

>> Xem toàn văn Quyết định số 1595/QĐ-UBND: