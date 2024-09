Agribank hỗ trợ hơn 500 triệu đồng ủng hộ tỉnh Bắc Kạn khắc phục thiên tai

BBK - Chiều 17/9, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ký biên bản xác nhận ủng hộ Nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trao số tiền hơn 500 triệu đồng cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Nhiều địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, sau hoàn lưu bão là lũ lụt, sạt lở...

Với tinh thần "tương thân tương ái", chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại trong đợt bão lụt vừa qua, ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã thay mặt đơn vị trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn số tiền 505 triệu đồng nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh phát biểu, chia sẻ về hoạt động an sinh xã hội của ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Kạn Đỗ Đăng Hùng nhấn mạnh, nhiều năm qua Agribank Chi nhánh Bắc Kạn luôn đồng hành cùng bà con nông dân đặc biệt trong công tác an sinh xã hội; Agribank luôn đề cao trách nhiệm vì cộng đồng, tiên phong đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ những địa phương, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với sự chia sẻ này, Agribank hy vọng người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, vươn lên sản xuất, tiếp tục đồng hành cùng Agribank trong thời gian tới.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin tình hình khắc phục thiên tai và công tác hỗ trợ của tỉnh.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và bà con Nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, bà Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Agribank trong việc chung tay, chia sẻ đồng hành cùng với tỉnh; thông tin về những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh và mong muốn trong thời gian tới Agribank tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác an sinh xã hội.

Agribank và Ủy ban MTTQ tỉnh ký biên bản ủng hộ Nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Trong nhiều năm qua, thông qua triển khai hoạt động an sinh, Agribank luôn đi đầu phát huy trách nhiệm xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vì cộng đồng. Bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời, Agribank đã và đang khẳng định vai trò "Ngân hàng vì cộng đồng"./.