[Tin cập nhật] Nhiều nguồn lực tiếp tục ủng hộ Bắc Kạn khắc phục hậu quả bão số 3

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Tập đoàn Kim Oanh (Đồng Nai) vừa tổ chức trao tặng gạo cho bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 tại huyện Chợ Mới. Tập đoàn Kim Oanh trao tặng gạo cho Nhân dân xã Nông Hạ. Theo đó, Tập đoàn Kim Oanh đã trao tặng 05 tấn gạo cho Nhân dân các xã Quảng Chu, Như Cố, Nông Hạ, Mai Lạp và thị trấn Đồng Tâm. Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đại diện Tập đoàn Kim Oanh trao tặng gạo cho Nhân dân thị trấn Đồng Tâm Đây là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Tập đoàn Kim Oanh nhằm kịp thời động viên các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Tập đoàn Kim Oanh đã trao tặng 20 tấn gạo để hỗ trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. Ngày 17/9/2024, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức trao quà cứu trợ cho Điểm trường Tiểu học Bản Cám, thuộc Trường Mầm non xã Nam Mẫu, TH&THCS Nam Mẫu, xã Nam Mẫu (Ba Bể) và Điểm trường Hồng Mú, thuộc Trường TH&THCS Giáo Hiệu, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm).

Đoàn công tác trao quà cứu trợ cho Điểm trường Tiểu học Bản Cám.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), Điểm trường Tiểu học Bản Cám, thuộc Trường Mầm non Nam Mẫu, TH&THCS Nam Mẫu, xã Nam Mẫu (Ba Bể) bị lũ quét làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị dạy học. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã đến trao tặng thiết bị, đồ dùng dạy học, gồm: Bàn ghế học sinh, bàn giáo viên, bảng từ, tivi, tủ giáo viên, tủ học sinh. Tổng trị giá phần quà là 41,2 triệu đồng, do Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đồng thời dịp này, đoàn trao 5 triệu đồng từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” cho Trường Mầm non Nam Mẫu.

Đoàn công tác trao biểu trưng hỗ trợ tiền của Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh cho Điểm trường Hồng Mú.

Cùng ngày, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn trao 8,8 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh cho Điểm trường Hồng Mú, thuộc Trường TH&THCS Giáo Hiệu, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) để sửa hệ thống mái tôn bị tốc do cơn bão số 3.

Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm kịp thời của Công đoàn ngành Giáo dục nhằm động viên thầy và trò các điểm trường nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, sớm ổn định lại công tác dạy và học./.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn tiếp tục kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ Nhân dân chịu thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.