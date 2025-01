Công bố thủ tục kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để được phục hồi điểm giấy phép lái xe

BBK - Bộ Công an đã ban hành Quyết định 9303/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Công an công bố thủ tục hành chính Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để được phục hồi điểm giấy phép lái xe thuộc lĩnh vực kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do cơ quan: Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Nội dung thủ tục hành chính: Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thực hiện tại cấp Trung ương và cấp tỉnh) như sau:

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Ứng dụng định danh quốc gia; nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính về Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ.

Cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia xác nhận nộp hồ sơ thành công, sinh mã dịch vụ công và gửi hồ sơ về Hệ thống quản lý công tác kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra kiến thức pháp luật kiểm tra các thông tin, dữ liệu của hồ sơ, xác nhận hồ sơ hợp lệ và gửi thông báo lại cho cổng dịch vụ công. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.

Bước 4: Cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia thông báo qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia cho người đăng ký kiểm tra biết về thời gian, địa điểm kiểm tra. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Ứng dụng định danh quốc gia.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử trong đơn đề nghị của người đăng ký kiểm tra.

* Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

* Thời hạn giải quyết:

Trước ngày kiểm tra ít nhất 02 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử trong đơn đề nghị của người đăng ký kiểm tra.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.