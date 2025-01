Giải cứu thành công 01 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc 6 năm

BBK - Ngày 02/01, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc, Đồn Biên phòng Xín Cái, tỉnh Hà Giang; Công an huyện Quảng Nam và huyện Phú Ninh, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tiến hành giải cứu thành công 01 phụ nữ cư trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn sau 6 năm bị lừa bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn hoàn tất thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Tháng 3 năm 2018, P.T.K, sinh năm 1998, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thông qua mạng xã hội Zalo có quen một người phụ nữ tên “Linh” rủ đi làm công nhân tại nhà máy đóng giày dép tại tỉnh Tuyên Quang nhưng K từ chối. Sau đó “Linh” vẫn gọi điện ngỏ ý nhờ K tìm người có nhu cầu việc làm, K đã giới thiệu để em gái ruột là P.T.C, sinh năm 2000 đi làm. K không biết rằng mình đã “gửi trứng cho ác”.

Ngày 04/8/2018, tại cầu Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, C đi theo “Linh” và từ đó gia đình cũng mất liên lạc với C. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành xác minh và làm rõ người phụ nữ tên “Linh” có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xóm Thôm Ổ, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Làm việc với cơ quan Công an Pham thừa nhận đã cấu kết với một số đối tượng sống tại Trung Quốc tìm phụ nữ Việt Nam lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Tuy nhiên do C bị mất liên lạc, gia đình cũng không cung cấp được thông tin mới nên vụ việc đã rơi vào bế tắc.

Về phần C, ngay khi bị đưa sang Trung Quốc, C bị bán cho một người đàn ông sinh năm 1996, tại huyện Quảng Nam, châu tự trị dân tộc Choang và dân tộc Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để làm vợ .

Khoảng tháng 4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện C có liên lạc với gia đình nên đã chủ động kết nối với C. Sau hơn 7 tháng nỗ lực, đơn vị đã đưa được nạn nhân trở về với gia đình sau 6 năm bị lừa bán.

Chia sẻ với chúng tôi C cho biết, ở Trung Quốc C đã có 2 người con, hằng ngày lao động vất vả, chồng thì thường xuyên vắng nhà, ở bên đó C chỉ mong ngày trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình.

Đặng Mùi Pham sau đó đã thực hiện nhiều vụ Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi khác và đang phải chấp hành 2 bản án của Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng về các tội danh trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn củng cố hồ sơ để xử lý đối với Đặng Mùi Pham./.