Công an xã Nông Hạ làm rõ trường hợp tự chế pháo nổ

Pháo nổ tự chế được lực lượng Công an thu giữ.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận là Đ.L.K, sinh năm 2010, trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Số pháo trên K mua của H.T.L, sinh năm 2011, trú tại thôn Nà Ngài, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới. Qua lời khai của K, Công an xã Nông Hạ phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Thanh Thịnh làm việc trực tiếp với L cùng người đại diện hợp pháp tại nhà đối tượng ở thôn Nà Ngài, xã Thanh Thịnh.

Tại đây, Công an xã Nông Hạ vận động L giao nộp 38 quả pháo tự chế có khối lượng 2,130kg và vật liệu, dụng cụ để chế pháo. L cho biết mua số vật liệu, dụng cụ trên để chế pháo trên mạng qua ứng dụng Shopee sau đó tự chế tạo với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an xã tiếp tục điều tra làm rõ./.