Dịp cuối năm, vi phạm nồng độ cồn tăng

Lực lượng Công an thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT toàn tỉnh, các lực lượng cảnh sát khác và công an cơ sở đã phối hợp thực hiện 374 ca tuần tra kiểm soát với 1.391 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phát hiện và xử lý 794 trường hợp vi phạm, ước tính số tiền xử phạt ước tính trên 1,78 tỷ đồng; tạm giữ 329 phương tiện, tước giấy phép lái xe 224 trường hợp.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn phát hiện, xử lý 159 trường hợp, so với thời gian liền kề trước cao điểm, tăng 84 trường hợp; vi phạm tốc độ 276 trường hợp; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ phát hiện 05 trường hợp; vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy phát hiện, xử lý 03 trường hợp; Xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh 125 trường hợp. Lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức 06 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT với 1.355 người tham gia.

Thời điểm cuối năm, giao thông thường xuyên có diễn biến phức tạp hơn do lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông dự báo tăng cao. Để đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ngoài công tác xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, mỗi người dân khi lưu thông trên đường cần tự giác, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ an toàn cho mọi người cũng là bảo vệ cho chính mình./.