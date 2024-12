Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 30/10/2024 tại TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do đối tượng Bế Thị Thanh Thủy, sinh năm 1998, trú tại thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thực hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội của bị can như sau:

Thông qua mạng xã hội, Bế Thị Thanh Thủy đặt mua các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả của thửa đất số 122, tờ bản đồ số 29, địa chỉ: Tổ 9B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, từ ngày 30/10/2024 đến ngày 12/11/2024 bị can Bế Thị Thanh Thủy đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đó thế chấp, vay tiền, cầm cố và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các cá nhân tại TP. Bắc Kạn và huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn để chiếm đoạt số tiền 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

Để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị hại và nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm của người dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng để Nhân dân nâng cao cảnh giác, khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải kiểm tra kỹ giấy tờ thông qua các cơ quan chức năng như chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn, kiểm tra đối chiếu xác thực thông tin về thửa đất trước khi thực hiện các giao dịch.

Phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức bị Bế Thị Thanh Thủy lừa đảo thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn. Mọi thông tin liên lạc đề nghị trao đổi với Điều tra viên Lưu Công Tuấn, số điện thoại: 0326.860.222 hoặc tới trực tiếp Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ trụ sở III Công an tỉnh Bắc Kạn tổ 11, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để giải quyết./.