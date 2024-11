Đấu tranh mạnh với tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích

BBK - Từ ngày 01/8 đến 31/10/2024, Công an tỉnh mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích với phương châm “Tiến hành các biện pháp phòng ngừa là chính, tập trung điều tra làm rõ đối tượng khi có vụ án xảy ra".

Đối tượng Đào Văn Hoàng cùng tang vật trộm cắp ở một quầy hàng bán hoa quả tại chợ Bắc Kạn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 52 vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ 35,1% trong cơ cấu tội phạm, so với cùng kỳ năm 2023, giảm 11 vụ; xảy ra 23 vụ cố ý gây thương tích, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Qua đấu tranh, chủ yếu các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, lười lao động và lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trong thời gian cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm, đồng loạt ra quân phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Từ ngày 01/8 đến 31/10/2024 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 12 vụ trộm cắp tài sản, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra 03 vụ, giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2023.

Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ngoài các biện pháp xử nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của cơ quan Công an thì mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, cần có biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đặc biệt là vào dịp cuối năm./.