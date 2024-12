Tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng cho 500 giáo viên, học sinh

BBK - Chiều 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng, kỹ năng cơ bản đối với người sử dụng mạng xã hội cho hơn 500 giáo viên và học sinh nhà trường.