Bắc Kạn: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Đại tá Hà Văn Tuyên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng Khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tháng 9 và tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Tiêu biểu như: Đối tượng Trần Xuân Dương, sinh năm 1962, trú tại Ba Cống, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên là thủ phạm gây ra vụ án mạng xảy ra ngày 27/7/1987 tại Đội Lâm Nghiệp, xã Thanh Mai, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái (nay là xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phát lệnh truy nã ngày 15/9/1987. Trung tuần tháng 9/2024, sau 37 năm với vỏ bọc mới mang tên Phan Minh Quảng, đối tượng vẫn bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn lần ra và bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai.

Trung tuần tháng 10, đơn vị tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thái Nguyên và Hoàng Thị Thương, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Với thủ đoạn giả danh cán bộ Công an các đối tượng đã làm giả và hẹn 2 nạn nhân trú tại huyện Na Rì để đưa giấy triệu tập. Đối tượng yêu cầu mỗi nạn nhân đưa 500 triệu đồng để không bị xử lý.

Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc đó, UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự và cá nhân Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự vì thành tích xuất sắc trong bắt giữ đối tượng truy nã Trần Xuân Dương. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 05 cá nhân gồm: Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Thượng úy Hứa Xuân Lễ, Thượng úy Hoàng Khánh Tiềm, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự; Thiếu tá Ma Thị Thảo, Trưởng Công an xã Ngọc Phái và Thiếu uý Hoàng Mạnh Cầm, cán bộ Công an huyện Chợ Đồn trong bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.