Lễ ra mắt mô hình tự quản “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước và sau giờ tan học; giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Thông qua mô hình giúp xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện trong trường học, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Từ năm 2023 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp xây dựng và duy trì mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại 186 trường học, nhằm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đối với phụ huynh và học sinh, góp phần thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông.

Ngoài việc xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông”, các nhà trường còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT như: Vào đầu năm học phối hợp với công an địa phương tuyên truyền về Luật ATGT cho học sinh; thông qua hình thức sân khấu hoá, tuyên truyền miệng, băng rôn, pano, áp phích, phát tờ rơi, trình chiếu video hình ảnh về văn hóa giao thông… thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt của từng lớp, các hoạt động ngoại khoá, qua môn học giáo dục công dân. Ngoài ra, còn đưa tiêu chí thực hiện ATGT vào xếp loại thi đua, xếp hạnh kiểm hằng năm của học sinh. Cùng với đó, các thành viên tổ tự quản sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở, ghi nhận các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong các khung giờ cao điểm tại khu vực cổng trường như đầu giờ học và cuối buổi học. Hầu hết các mô hình này, sau khi ra mắt hoạt động đã được duy trì nền nếp và phát huy hiệu quả tại các cổng trường học trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền Luật ATGT cho học sinh được Công an thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện.

Đặc biệt, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2024 trên toàn quốc. Trong đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh THCS, THPT, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo đó, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự ATGT và người giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển loại phương tiện. Đây là đợt cao điểm nhằm thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Thông qua đó, kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh, học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và kéo giảm số vụ tai nạn xảy ra với học sinh.

Có thể nói, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là một trong những mô hình tự quản về ATGT trong trường học đã phát huy hiệu quả và trở thành nét đẹp văn hóa trong ý thức, thói quen chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của phụ huynh và học sinh, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông… tạo ra một môi trường giao thông an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn liên quan đến học sinh.

Sự lan tỏa và mở rộng của mô hình này cũng là một minh chứng hiệu quả đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh, rất cần được nhân rộng và duy trì trong thời gian tới. Từ đó, chung tay cùng ngành chức năng góp phần kiềm chế tai nạn giao thông tại khu vực, trên địa bàn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia giao thông, hình thành văn văn hoá giao thông là đảm bảo an toàn trên hành trình đến trường của chính các em./.