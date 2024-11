Giữ vững an ninh ở khu vực giáp ranh

BBK - Tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở các địa bàn, khu vực giáp ranh thường diễn biến phức tạp. Do đó, việc đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn này luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an các cấp tỉnh Bắc Kạn chú trọng.

Lượng lực Công an Bắc Kạn tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Bắc Kạn có 24 xã, thuộc 5 huyện giáp ranh với tỉnh Cao Bằng và tỉnh Tuyên Quang. Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, năm 2024, tình hình ANTT tại địa bàn giáp ranh cơ bản được giữ vững ổn định. Việc thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh trên địa bàn các tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, duy trì thực hiện có hiệu quả.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra tại các địa bàn giáp ranh, không để xảy ra phức tạp, kéo dài. Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra 131 vụ, 168 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 54 vụ, 75 đối tượng, khởi tố 17 vụ, 22 đối tượng, truy tố 09 vụ, 14 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ, 48 đối tượng với số tiền gần 156 triệu đồng. Phát hiện 57 vụ, 68 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá 285 cây thuốc phiện; 03 vụ, 06 đối tượng phạm tội về kinh tế, chức vụ… Vận động thu hồi được 30 khẩu súng các loại. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật được 331 lượt với 17.718 người tham gia, qua tuyên truyền Nhân dân đã cung cấp 336 tin tố giác tội phạm, có 159 tin có giá trị về ANTT giá trị phục vụ công tác điều tra, phá án, quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, củng cố và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT, các địa bàn xã giáp ranh với 23 loại mô hình tự quản về ANTT, tiêu biểu như: Mô hình “Hộ an toàn – Thôn, bản, tổ dân phố bình yên”, mô hình “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”, mô hình “Liên gia tự quản về an ninh, trật tự”, xây dựng và duy trì 219 tổ hòa giải với 742 thành viên.

Hiện nay, 168 cán bộ Công an chính quy được điều động về 24 xã giáp ranh; 331 nhân sự trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân. Lực lượng Công an cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực giáp ranh nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm. Nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như: Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn phối hợp Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng truy tìm đối tượng Bàn Văn Nhất, sinh năm 1984, trú tại xóm Phia Bó, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình là đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đến ngày 07/01/2024 Công an xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn phát hiện đối tượng Nhất trên địa bàn xã, qua kiểm tra trên người đối tượng Nhất có 08 kíp nổ điện và 1,5kg thuốc nổ.

Lực lượng Công an Bắc Kạn thường xuyên bám nắm địa bàn vùng cao, vùng đồng bào DTTS và khu vực giáp ranh.

Ngày 17/5/2024 Công an xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1973, trú tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,14g heroin. Ngày 03/10/2024, Công an xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn nhận tin báo của anh Dương Văn Trường, sinh năm 1987 là công dân của xã Công Bằng, huyện Pác Nặm về việc bị mất trộm 01 xe mô tô biển kiểm soát 97AL-00060. Công an xã Công Bằng đã nhanh chóng rà soát, khoanh vùng đối tượng, đồng thời phối hợp với Công an xã Thượng Giáp, Công an xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang truy tìm, phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1994, trú tại thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đang điều khiển xe mô tô trên tại thôn Nà Tà, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang…

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin với các địa phương có khu vực giáp ranh về tình hình, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý, giáo dục, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các vùng giáp ranh./.