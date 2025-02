Công an thành phố Bắc Kạn làm rõ vụ trộm cắp tài sản sau gần 2 giờ truy xét

Vị trí đối tượng Phán cất giấu gà trước khi mang đi bán.

Hồi 16h15 ngày 15/02, Công an thành phố Bắc Kạn nhận được trình báo của bà L.T.D, trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn về việc buổi chiều cùng ngày, bà D mang lồng gà bằng sắt bên trong có khoảng 10 con gà còn sống mang đến chợ Đức Xuân để thịt bán thì bị kẻ gian lấy trộm. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Bắc Kạn đã rà soát thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Đến 17h30 cùng ngày, Công an thành phố Bắc Kạn đã xác định và triệu tập đối tượng Chu Văn Phán, sinh năm 1983, trú tại thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Tại cơ quan Công an, Phán đã thừa nhận hành vi trộm cắp số gà của bà D tại chợ Đức Xuân. Phán là đối tượng nghiện ma tuý và có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục xác minh làm rõ./.