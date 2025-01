Khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội “Chứa mại dâm”

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thân, sinh năm 1985, trú tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể về tội “Chứa mại dâm”.