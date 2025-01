Công an TP. Bắc Kạn xử lý nhóm thanh niên hỗn chiến bằng hung khí

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, ngày 18/01/2025, N.G.L, sinh ngày 24/7/2007, trú tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) hẹn L.T.X sinh năm 2008, trú tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) để đánh nhau tại thành phố Bắc Kạn. L đã rủ thêm nhóm bạn cũng đang trong lứa tuổi học sinh chuẩn bị dao phóng, tuýp sắt, vỏ chai bia đi từ thị trấn phủ Thông đến thành phố Bắc Kạn tìm L.T.X.

Khi biết tin nhóm N.G.L đến thành phố Bắc Kạn, L.T.X cũng đã rủ được 14 bạn và chuẩn bị dao, tuýp sắt sẵn sàng ẩu đả. Đến khoảng 01h45 ngày 19/01/2025, hai nhóm gặp nhau tại khu vực đầu cầu Nặm Cắt, thuộc thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang. Nhóm của L ném vỏ chai bia về phía nhóm X làm nhóm này hoảng sợ bỏ chạy và để lại một xe mô tô tại hiện trường. Nhóm L thấy vậy đã điên cuồng đập phá chiếc xe trên rồi bỏ đi, hậu quả chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bắc Kạn đã tiến hành truy xét hai nhóm đối tượng trên, làm rõ 31 đối tượng liên quan đến vụ việc trên trú tại huyện Bạch Thông, Na Rì, thành phố Bắc Kạn và tạm giữ 17 xe mô tô, 03 dao phóng, 2 kiếm, dao chặt và 4 vỏ chai bia.

Chiều 22/01/2025, có mặt tại Công an thành phố Bắc Kạn, nhiều phụ huynh tỏ ra khá bất ngờ khi vụ việc liên quan đến con trai mình. Cũng có gia đình không giao xe cho con, hay cứ nghĩ con đang ốm nên sẽ không thể xảy ra sự việc đáng tiếc này. Thế nhưng sự thật là các cháu đã lẻn ra khỏi nhà, lấy cớ đến cơ sở y tế điều trị rồi nhập đoàn cùng bạn bè di chuyển từ Phủ Thông đến thành phố Bắc Kạn mà bố mẹ không hay biết.

Một thanh niên trong vụ việc còn có mẹ là người khuyết tật (câm, điếc bẩm sinh) nhưng vẫn đang từng ngày nỗ lực nuôi con ăn học. Tuy nhiên chỉ vì sự bốc đồng của tuổi mới lớn, muốn khẳng định bản thân nên đã a dua theo đám đông để làm việc sai trái.

Trước đó năm 2020 và 2022, Công an thành phố Bắc Kạn cũng đã từng làm rõ 2 vụ việc “Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí” giữa các nhóm thanh niên. Đặc biệt là tháng 3/2022, do mâu thuẫn cá nhân một nhóm thanh niên tại thành phố Bắc Kạn đã chuẩn bị theo gậy, dao phóng, di chuyển đến thị trấn Phủ Thông để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi nhận được tin báo Công an thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với Công an huyện Bạch Thông kịp thời ngăn chặn, tịch thu hung khí và đưa nhóm này về Cơ quan Công an.