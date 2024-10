Lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

BBK -Sáng 08/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin, lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.