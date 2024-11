Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 78

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị bàn và cho ý kiến về một số nội dung, như: Ý tưởng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện tỉnh Bắc Kạn; chỉ tiêu chi phí lãi vay, lợi nhuận nhà đầu tư để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư; chủ trương tiếp nhận dự án phát triển năng lực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức APHEDA tài trợ; chủ trương tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ phi dự án Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão Yagi tại Trường Tiểu học Quảng Chu, huyện Chợ Mới, do Liên đoàn vùng Rhône - Hội Cứu trợ bình dân Pháp (SPF) tài trợ; triển khai, thực hiện nội dung 2, Tiểu dự án 2, Dự án 5 về đào tạo đại học, sau đại học thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2025; kế hoạch đoàn ra năm 2025; tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Bắc Kạn; báo cáo tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (báo cáo đến tháng 10/2024).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên; chủ trương lồng ghép các nguồn lực để khắc phục hậu quả bão số 3 và xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh; báo cáo công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng khu vực xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; báo cáo công tác của Thường trực Tỉnh ủy từ Kỳ họp lần 76 đến 78.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền và bàn một số nội dung quan trọng khác./.