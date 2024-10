Bắt đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an.

Qua công tác nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện nhóm đối tượng giả danh là cán bộ Công an tiếp cận một số người dân trên địa bàn, tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin rằng người này có liên quan đến vụ án trên.

Để tạo thêm lòng tin, đối tượng làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đưa cho bị hại xem. Rồi chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu phải đưa tiền để không bị xử lý.

Phát hiện nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng trinh sát tổ chức xác minh, xác định vào buổi trưa 19/10, nhóm đối tượng sẽ thực hiện việc nhận số tiền 1 tỷ đồng của 02 bị hại tại khu vực thành phố Bắc Kạn.

Hồi 13 giờ 00 ngày 19/10, tại quán cafe Trung Nguyen Legend thuộc tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Hậu và Nam đang có hành vi nhận tiền của B.T.T.T, sinh năm 1998, trú tại xã Sơn Thành và H.N.L, sinh năm 2003, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ngay khi thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, Nam - người xách 2 túi tiền đã bị khống chế. Trong ví của Nam có các giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Văn Hậu. 01 giấy chứng minh Công an nhân dân số 128-111 mang tên Nguyễn Văn Hậu; đơn vị: Cục CSĐT về trật tự xã hội do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng ký. Đối tượng Nguyễn Văn Hậu nhanh chân lên xe ôtô do đối tượng nữ đang nổ máy chờ sẵn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan Công an.

Qua thông tin nhanh, đối tượng nữ được xác định là Hoàng Thị Thương, sinh năm 1993, trú tại thôn Khuổi Nằn 1, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Ngay lập tức, thông tin về phương tiện và đặc điểm nhận dạng của đối tượng đã được thông báo. Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các xã, thị trấn trên tuyến tổ chức phối hợp truy xét, đồng thời vận động đối tượng Hoàng Thị Thương trình diện để làm việc.

Sau khi Thương xuống xe, Hậu tiếp tục điều khiển phương tiện chạy trốn và bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chợ Đồn bắt giữ ngay khi đến địa phận xã Yên Thượng. Chiếc xe mà Hậu điều khiển là xe TOYOTA FOTUNER màu trắng được lắp khung biển số đảo chiều, biển số lật một mặt mang BKS 98A-422.72 mặt sau là BKS 30H-111.66, xe được trang bị bộ đàm, còi ủ, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên. Trên xe đối tượng có 01 biển hiệu CAND mang tên Nguyễn Văn Hậu, số hiệu 128-111. 01 giấy triệu tập của Cục Cảnh sát hình sự do Cục trưởng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà ký; người bị triệu tập B.T.T.T.

Các đối tượng nhanh chóng được đưa về cơ quan Công an để làm việc, quá trình này Hậu lì lợm, quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ sắc bén đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra làm rõ./.