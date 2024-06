Bắc Kạn: Đấu tranh, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa

Ngày 21/5/2024, 02 đối tượng Lưu Văn Thoảng và Nguyễn văn Cường bị bắt vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đấu tranh ngăn chặn từ xa, từ sớm

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã quyết liệt đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Nhiều vụ án về ma túy đã được lực lượng Công an toàn tỉnh Bắc Kạn phát hiện, triệt phá.

Mới đây, hồi 11h30 phút ngày 07/6/2024, tại thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Đặng Nho Tình (trú tại tổ 12, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 84,67g heroin, 0,46g ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 02 đối tượng (Hoàng Văn Tin, sinh năm 1984 và Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1963, cùng trú tại thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể).

Theo nhận định của ngành chức năng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn diễn biến phức tạp. Vị trí địa lý giáp ranh với các tỉnh biên giới, Bắc Kạn đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh sang Trung Quốc và ngược lại.

Các đối tượng tội phạm đa số là người địa phương, nghiện ma túy; ngoài ra còn một số đối tượng từ các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng… móc nối với người địa phương hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy đến Bắc Kạn, hoặc qua Bắc Kạn đi Cao Bằng.

Thống kê của Công an tỉnh, trong 06 tháng cuối năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an toàn tỉnh và các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 217 vụ, bắt giữ 151 đối tượng, thu giữ hơn 550g heroin, hơn 16g ma túy tổng hợp. Qua đó, lực lượng Công an đã triệt phá nhiều đối tượng mua bán liên tỉnh, thu giữ lượng lớn ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu.

Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Bên cạnh đấu tranh quyết liệt, công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các đối tượng cụ thể, hiệu quả và thực chất hơn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Ma túy từ các địa phương khác vẫn chuyển vào địa bàn còn nhiều, số người nghiện còn cao. Tỷ lệ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật chiếm hơn 40% trên tổng số các vụ án.

Chung tay vì cộng đồng sạch ma túy

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi. Hoạt động mua bán nhỏ lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn trung tâm thành phố, thị trấn, khu vực đông dân cư tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay là 875 người, 313 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Tính đến nay, toàn tỉnh có 13 xã không có tệ nạn ma túy; 95/108 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tỷ lệ tái nghiện cao, chiếm khoảng 70% số người nghiện phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2024.

Tại Lễ phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024, ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Người nghiện ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa, làm thiếu hụt một lượng lao động không nhỏ có thể đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Chưa kể Nhà nước còn phải đầu tư một khoản kinh phí lớn cho công tác cai nghiện, phục hồi, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện. Với thực trạng đó cần phải có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn nguồn cung, quản lý giảm nguồn cầu ma túy và can thiệp giảm tác hại của ma túy.

Đoàn viên thanh niên tổ chức diễu hành, tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Chung tay xây dựng “Xã, phường, thị trấn sạch ma túy” là mục tiêu mà tỉnh Bắc Kạn hướng đến, cũng là chủ đề của Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024. Theo đó, tỉnh chỉ đạo tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; tăng cường chỉ đạo làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong phòng, chống ma túy. Quán triệt công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài đòi hỏi sự bền bỉ, quyết liệt.

Để xây dựng một cộng đồng “sạch” ma túy, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân phải có quyết tâm cao, kiên trì, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, tổ chức đoàn thể, quần chúng tích cực phòng ngừa. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm và tổ chức cai nghiện phục hồi, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa làm chính, nòng cốt là lực lượng Công an quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm, để giải quyết tổng thể, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024 của tỉnh Bắc Kạn./.