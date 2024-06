Ngăn chặn thành công vụ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

BBK - Phòng An ninh kinh tế- Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Kạn ngăn chặn thành công vụ việc khách hàng chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ Công an giải thích cho bà H.T.L

Theo đó, chiều ngày 17/6/2024, bà H.T.L trú tại tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn nhận được cuộc gọi số điện thoại (032.983.1321), 01 người tự xưng là Nguyễn Thị Hằng, là cán bộ trực ban Công an thành phố Bắc Kạn. Người này thông báo bà L có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Đề nghị bà đến Công an thành phố Bắc Kạn để giải quyết theo quy định và chuyển khoản án phí 45 triệu đồng vào số tài khoản 5627457977623879 (Ngân hàng ACB – 168 Bà Triệu – phường Nguyễn Du – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội), nếu không chuyển khoản sẽ bị bắt về Bộ Công an giải quyết.

Do bị đe dọa, thao túng tâm lý và lo sợ, ngay sau đó, bà L đến trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện giao dịch chuyển khoản 45 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản cho khách hàng, nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Nguyễn Thị Linh Trang, nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông tin cho lãnh đạo đơn vị và phối hợp với phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn kịp thời tuyên truyền, giải thích các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bà L đã dừng việc chuyển khoản và biết mình vừa may mắn không bị mất số tiền trên cho các đối tượng lừa đảo.

Trong thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngăn chặn thành công 05 vụ chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo trên không gian mạng với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng.

Qua các vụ việc trên cho thấy công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đối với các tổ chức tín dụng và người dân trên địa bàn là rất quan trọng và thiết thực. Để làm tốt hơn nữa công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trên, Công an tỉnh Bắc Kạn kiến nghị với các tổ chức tín dụng trên địa bàn: Trong quá trình thực hiện giao dịch cho khách hàng, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn bất thường, tâm lý khách hàng lo lắng, sợ sệt và hoang mang... cần khéo léo tìm lý do kéo dài thời gian và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh, giải quyết; tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an làm tốt công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức về phòng, tránh và cách nhận diện các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho khách hàng khi đến giao dịch; tại mỗi quầy giao dịch nên xây dựng nội dung, hình ảnh tuyên truyền và cảnh báo.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

1. Bảo vệ thông tin cá nhân: Không công khai các thông tin như ngày tháng năm sinh, số CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... Lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo, cần chọn lọc thông tin trước khi chia sẻ công khai lên mạng xã hội.

2. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản xã hội và tuyệt đối bảo mật các thông tin tài khoản trên bao gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực (OTP) hoặc thẻ tín dụng... Không cung cấp cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định danh tính.

3. Cẩn trọng xác minh: Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội vay tiền cần trực tiếp gọi điện thoại để xác nhận kỹ thông tin trước khi chuyển tiền

4. Tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền, tài sản lớn hoặc quà có giá trị lớn.

5. Trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất khi nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an để thông báo, đe dọa mình có liên quan đến vụ án, vụ việc, cần liên lạc ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện, nhắn tin và yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

6. Cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch, không truy cập các đường link trong tin nhắn hay email lạ; không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin nhắn liên quan đến giao dịch ngân hàng.

7. Cẩn trọng trước những lời mời chào hấp dẫn, không nghe và làm theo những hướng dẫn, giới thiệu, dụ dỗ cách thức làm việc nhẹ nhàng, kiếm dễ tiền... Đặc biệt không nghe theo các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định./.