Quy chế phối hợp công tác khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân

BBK - Chiều 14/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Trại Tạm giam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn trong khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Trại Tạm giam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn ký kết quy chế phối hợp.

Theo quy chế, hoạt động phối hợp giữa 02 đơn vị phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật, chấp hành theo sự Lãnh đạo của Bộ Công an, Bộ Y tế, Công an tỉnh, Sở Y tế. Bảo đảm chế độ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm chế độ ăn, ở, sinh hoạt, điều trị đối với đối tượng quản lý theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLB-BCA-BQP-BYT ngày 19/10/2015 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế

Trại Tạm giam bố trí phương tiện, cán bộ dẫn giải; quản lý, giám sát bảo vệ đối tượng quản lý được khám bệnh, chữa bệnh thực hiện quy trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật…

Bệnh viện Đa khoa có trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện khám, chữa bệnh cho đối tượng quản lý được khám bệnh, chữa bệnh như những bệnh nhân khác. Bên cạnh đó, bố trí phương tiện, khu, phòng điều trị riêng cho đối tượng quản lý được khám, chữa bệnh cần phải điều trị nội trú và phòng ở cho cán bộ chiến sĩ trực, quản lý, bảo vệ phù hợp với điều kiện thực tế và các yêu cầu về nghiệp vụ, quản lý đối tượng của lực lượng Công an. Trong trường hợp cấp cứu, chuyển tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa sẽ hỗ trợ vận chuyển người bệnh khi Trại tạm giam không có phương tiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định thời gian qua Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hỗ trợ lực lượng công an trong công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, cũng như những bệnh nhân đặc biệt có đặc thù riêng, nhưng Bệnh viện vẫn dành những điều kiện tốt nhất để khám bệnh, chữa bệnh.

Hoạt động này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn. Điều này thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước Việt Nam đối với những người phạm tội, đồng thời góp phần tích cực vào công tác giáo dục, hướng thiện cho phạm nhân./.