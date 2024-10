Bắt đối tượng thứ 3 trong vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo

BBK -Tối 21/10, sau hơn 01 ngày đấu tranh đối tượng Hoàng Thị Thương, sinh năm 1993, trú tại thôn Khuổi Nằn 2, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, là đối tượng thứ 03 trong vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo đã khai nhận vai trò giúp sức của mình trong vụ việc.

Tin liên quan Bắt đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Thị Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như tin đã đưa, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1992, trú tại thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thương thừa nhận mình quen biết và có quan hệ tình cảm với Hậu từ năm 2017. Trong ngày 19/10, 3 đối tượng cùng đi từ tỉnh Thái Nguyên lên Bắc Kạn với mục đích gặp bị hại để nhận tiền “chạy án”. Đến ngã ba Thác Giềng, phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn, Hậu cho Thương ngồi tại 01 quán nước để cảnh giới, nếu thấy bị hại với những đặc điểm như mô tả đến thì báo cho Hậu. Còn Hậu và Nam lái xe đến điểm cách đó không xa để chờ đợi, tuy nhiên tại điểm giao dịch đầu tiên các đối tượng đã không gặp được bị hại.

Đối tượng Hoàng Thị Thương tại cơ quan Công an.

Tại quán café Trung Nguyên - điểm giao dịch số 02, Thương tiếp tục nhận nhiệm vụ cảnh giới. Thương sử dụng áo chống nắng dài trùm kín toàn thân để không bị T, L và những người khác nhận ra. Chúng đã thống nhất với nhau, khi Hậu và Nam vào quán cafe gặp T và L thì Thương sẽ đi bộ đến phía sau toà nhà Vincom để lấy chiếc xe ôtô lật biển xe, nổ máy chờ sẵn.

Mọi việc nằm ngoài sự tính toán của các đối tượng, vì ngay khi thực hiện giao dịch Nam và Hậu đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Nam bị khống chế cùng tang vật, Hậu có sự trợ giúp của Thương nhưng cả hai đã bị bắt sau đó.

Tại cơ quan Công an, Thương vẫn một mực bao che cho Hậu và biện minh: Tuy chưa một lần đến nơi làm việc của Hậu nhưng thấy Hậu có giấy chứng nhận Công an nhân dân nên Thương vẫn tin tưởng. Dù trước đó Thương đã khai nhận quen Hậu, biết Hậu là lái xe và từng có tiền án khi năm 2022, Hậu bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có.

Chính lời khai nhận vòng vo và những chứng cứ không thể chối cãi về những việc làm cùng đồng bọn đã trở thành bằng chứng buộc tội Thương. Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Thị Thương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.