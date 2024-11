Xử phạt đối tượng cầm hung khí đe dọa nhân viên y tế

Trạm Y tế xã Cao Thượng - nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 01/11/2024, anh N.V.T đã có hành vi cầm dao lên Trạm Y tế xã Cao Thượng để tìm chị N.T.M (nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cao Thượng). Khi N.V.T lên Trạm Y tế, thời điểm này chị M. không có mặt tại cơ quan. Khi nhìn thấy anh T. cầm dao, một số nhân viên Trạm Y tế xã hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, anh T được vợ can ngăn và đưa về nhà.

Nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Cao Thượng tiến hành xác minh nội dung thông tin, đồng thời ổn định tư tưởng cán bộ, nhân viên Trạm Y tế. Công an xã đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ việc. Sau đó, Chủ tịch UBND xã Cao Thượng ra Quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.V.T về hành vi: “Mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương cho người khác” quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, với mức tiền phạt là 4 triệu đồng./.