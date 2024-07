Mua đồ điện tử, nhận được lon bia: 01 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Pác Nặm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Đạt, sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Tân, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thanh Đạt.

Trước đó, cuối tháng 6/2024, anh H.Đ.L, trú tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn trình báo về việc ngày 01/6/2024, anh L. liên lạc và đặt mua thiết bị âm thanh với một đối tượng qua mạng xã hội Zalo tên “Tien Đat”, có địa chỉ tại thành phố Thái Nguyên với hình thức thanh toán tiền qua chuyển khoản và nhận hàng qua xe khách.

Ngày 04/6/2024, đối tượng này chụp ảnh kiện hàng và gửi ảnh cho anh L thông báo với anh đã gửi hàng cho xe khách, tin tưởng, anh L. đã chuyển cho đối tượng 8 triệu đồng qua số tài khoản 37586198888, ngân hàng TPbank mang tên “PHAN THANH DAT”. Khi anh L. nhận hàng, thì phát hiện bên trong có 04 lon bia loại 333; 02 vỏ chai nhựa. Biết bị lừa đảo, anh L. đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Đạt nhưng không được nên ngày 26/6/2024 anh đã đến trình báo tại Công an huyện Pác Nặm.

Sau khi tiếp nhận trình báo của anh L, Công an huyện Pác Nặm phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành xác minh. Đến ngày 27/6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đối với anh L. là Phan Thanh Đạt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phan Thanh Đạt đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thông báo và đề nghị cá nhân nào có thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm của đối tượng Phan Thanh Đạt, thì phối hợp cung cấp cho Công an huyện Pác Nặm. Hoặc liên hệ Điều tra viên Triệu Văn Huyến, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Pác Nặm; số ĐT: 035.8897.444 để được hướng dẫn, giải quyết./.