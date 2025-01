Phát hiện 116 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

BBK - Bám sát chỉ đạo về đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực để Nhân dân đón Xuân vui Tết an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp tuần tra trên địa bàn huyện Ngân sơn.

Theo đó, tính từ ngày 25 đến 30/1/2025 (tức mùng 01 âm lịch Tết Nguyên đán), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, thành lập nhiều tổ, chốt công tác khép kín các tuyến, địa bàn. Tổ chức 148 ca tuần tra, kiểm soát với 568 lượt CBCS, phát hiện 116 trường hợp, ước tính xử phạt gần 430 triệu đồng.

Tết đến, Xuân về tình hình trật tự an toàn giao thông có những diễn biến phức tạp bởi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng rượu, bia trong những cuộc gặp gỡ, chúc Tết đầu xuân của người dân là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đón Tết, vui Xuân, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đảm bảo quân số theo chỉ đạo, toàn lực lượng tập trung triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung công tác bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện của Nhân dân.

Công tác tuần tra kiểm soát được toàn lực lượng triển khai đồng bộ; kiểm soát, xử lý quyết liệt đối với hành vi vi phạm liên quan đến trật tự ATGT; trọng tâm là tuyên truyền pháp luật về ATGT; tăng cường, bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, phục vụ Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.../.