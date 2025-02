Bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông

Khu vực gửi xe tại các điểm diễn ra lễ hội để đúng nơi quy định.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông năm 2025, lực lượng Công an huyện phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân, du khách đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Công an huyện Bạch Thông tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện lưu thông, tránh ùn tắc cục bộ.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày diễn ra lễ hội, Công an huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn cháy, nổ; không kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bán hàng đúng giá niêm yết… Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện lưu thông, tránh ùn tắc cục bộ.

Công an huyện Bạch Thông tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra lễ hội.

Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng trong lễ hội để người dân, du khách nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức cảnh giác bảo vệ người, tài sản. Đề phòng tối đa các hiện tượng trộm cắp, móc túi, cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan để trục lợi... xảy ra hình ảnh phản cảm, bạo lực, tạo ấn tượng không tốt với du khách.

Đông đảo người dân và du khách bắt đầu tới dự hội.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tiên, tình hình an ninh trật tự tại lễ hội Lồng tồng Phủ Thông được đảm bảo an toàn, công tác giao thông được chú trọng, các chốt chặn đảm bảo không gây ùn tắc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao diễn ra an toàn, lành mạnh; tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách thập phương./.