Vạch trần bản chất chống phá của tổ chức BPSOS

Chính vì vậy, thông báo mới đây của Bộ Công an vạch trần bản chất của tổ chức BPSOS được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần giúp cộng đồng nâng cao cảnh giác và có những biện pháp đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn của tổ chức này.

Sau vụ khủng bố ngày 11/6/2023, người dân trên địa bàn huyện Cư Kuin đã tham gia sinh hoạt, sản xuất bình thường, không hoang mang, lo sợ và làm theo khuyến cáo của chính quyền địa phương.

Ngày 14/2/2025, Bộ Công an đã thông báo về tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển” (tên tiếng Anh là “Boat People SOS”, viết tắt là BPSOS). Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức này đã và đang liên quan đến khủng bố. BPSOS do đối tượng Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, thành lập năm 1990, trụ sở chính đặt tại Mỹ, các kênh truyền thông gồm: bpsos.org, machsongmedia.com; báo “Mạch sống”; các trang Facebook: “BPSOS - Vietnam Advocacy Project”, “Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam”...

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, BPSOS hoạt động dưới danh nghĩa “cứu trợ người tị nạn” nhưng thực chất là lợi dụng hoạt động này để móc nối, trợ giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. Trong đó, có số đối tượng tham gia tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” - tổ chức đã tiến hành vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng. Ngày 6/3/2024, Bộ Công an đã đưa tổ chức MSFJ và các cá nhân liên quan vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố. Với vai trò cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo số thành viên BPSOS tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố MSFJ.

Cụ thể, trước thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo một số thành viên (Trương Minh Tam, Trần Khánh Trang...) hỗ trợ các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’Sarina Krong, H’Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập tổ chức MSFJ vào tháng 7/2019 tại Thái Lan, hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023, đồng thời giúp tổ chức này đăng ký pháp nhân tại tiểu bang Virginia.

Để hỗ trợ MSFJ hoạt động, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp hướng dẫn, tài trợ kinh phí, phương tiện, trả lương cho số đối tượng thành viên MSFJ hoạt động chống phá Việt Nam. Sau thời điểm Bộ Công an đưa MSFJ và số đối tượng tham gia MSFJ vào danh sách các tổ chức, đối tượng khủng bố Nguyễn Đình Thắng vẫn cung cấp kinh phí, hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng thuộc MSFJ (như Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok…) hoạt động; hỗ trợ tiền, bố trí nơi ở để Y Quynh Bdap lẩn trốn tại Thái Lan. Sau khi Y Quynh Bdap bị bắt giữ và suốt quá trình diễn ra các phiên xét xử Y Quynh Bdap tại Tòa án Thái Lan, Nguyễn Đình Thắng luôn tìm cách bảo vệ, không để Tòa án Thái Lan ra phán quyết trục xuất Y Quynh Bdap về Việt Nam; đồng thời gây quỹ tài trợ cho luật sư Thái Lan tham gia bảo vệ Y Quynh Bdap tại phiên tòa; cùng với đối tượng H’Biap Krong, thành viên tổ chức khủng bố MSFJ tiến hành các hoạt động vận động các tổ chức quốc tế ủng hộ hoạt động cho tổ chức này.

Thông báo của Bộ Công an ngày 14/2/2025 về tổ chức BPSOS được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá là việc làm cần thiết, kịp thời, giúp người dân nhận biết và có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với những âm mưu thủ đoạn của tổ chức này. Thực tế cho thấy trong suốt một thời gian dài, dù hô hào hoạt động “giúp đỡ những người Việt vượt biên, tị nạn, chống buôn người”, song đây chỉ là cái cớ để BPSOS huy động sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và sự hỗ trợ của các tổ chức chống cộng, tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam để triển khai những việc làm khuất tất.

BPSOS từng bị chính các thành viên của mình kiện ra tòa án Mỹ về các hoạt động không minh bạch tài chính, tranh giành việc đưa người tị nạn qua các nước vì mục đích vụ lợi, vun vén cho cá nhân. Trong khi hoạt động giúp đỡ nhân đạo thưa thớt, BPSOS hầu như chỉ tập trung vào các hoạt động chống phá Việt Nam, biến thành một tổ chức giúp đỡ, tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Nhiều năm qua, BPSOS tập trung vào lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biến đây thành “mặt trận chính” để tấn công Việt Nam. Tổ chức này ra sức xuyên tạc vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, ngụy tạo các bằng chứng, bóp méo các sự việc để vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, kêu gọi các tổ chức, chính phủ các nước gây sức ép, đồng thời kiếm cớ khởi kiện Việt Nam. Song song đó, BPSOS cũng rốt ráo tập hợp lực lượng, tổ chức đào tạo, huấn luyện nhằm triển khai các âm mưu đen tối. Tổ chức này từng đặt ra mục tiêu sẽ lôi kéo, tập hợp lực lượng trong nước hình thành khoảng 1.000 “cộng đồng” (thực chất là các hội, nhóm xã hội dân sự) với đa dạng thành phần, trên cơ sở đó đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến nay, BPSOS đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện cho các đối tượng ở trong nước chủ yếu là số trí thức, thành viên có nhận thức lệch lạc về chính trị, pháp luật, số đối tượng chính trị cực đoan trong tôn giáo, dân tộc; hướng dẫn các đối tượng viết báo cáo về vấn đề dân chủ, nhân quyền với mục đích tuyên truyền chống Việt Nam. Tổ chức này kích động, xúi giục một số đối tượng trong nước thành lập các hội nhóm trá hình dưới danh nghĩa hoạt động dân chủ, nhân quyền để tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá.

Thời gian gần đây, BPSOS thường xuyên thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; tổ chức các hội thảo, diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội. Điều đáng nói đó là các thành phần tham gia những diễn đàn, hội thảo được quảng bá rùm beng này hầu hết là những cá nhân phạm tội, vi phạm pháp luật đã bị xử lý và đại diện cá nhân trong những tổ chức tôn giáo không được pháp luật công nhận, thậm chí đang bị chính quyền đưa vào diện xóa bỏ do liên quan đến yếu tố mê tín dị đoan, trục lợi gây ảnh hưởng tiêu cực trong đời sống xã hội. BPSOS còn “trống giong cờ mở” quảng bá cho cái gọi là “Đề án dân quyền Việt Nam”.

Mưu đồ quyết liệt chống phá được nấp dưới những mục tiêu mà BPSOS lớn tiếng quảng bá khi triển khai đề án này là “hỗ trợ pháp lý cho một số vụ kiện dân sự nhắm vào các tác nhân ngoài chính quyền đã vi phạm quyền và lợi ích của những tín đồ theo tôn giáo độc lập; một số đồng bào bị đẩy vào tình trạng “vô tổ quốc” vì không chịu bỏ đạo; một số nạn nhân của chính sách cưỡng chế đất đai trái phép bởi chính quyền địa phương”. BPSOS tuyên bố rằng, các hồ sơ pháp lý thu thập được sẽ được dùng làm phép thử để đo lường mức tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam có trách nhiệm thi hành; trên cơ sở đó, kết quả của các hồ sơ sẽ đóng góp cho các bản báo cáo gửi Liên hợp quốc để can thiệp cho nạn nhân hoặc sử dụng tại các cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam; đồng thời thông tin sẽ được chia sẻ với các chính quyền phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế hòng gây sức ép tới Việt Nam.

Mới đây, BPSOS tiếp tục triển khai “Dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo” và thực hiện khảo sát về tự do tôn giáo ở trong nước Việt Nam, bắt đầu từ tháng 1/2024. Dự án được thực hiện dưới sự bảo trợ của tổ chức “Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế” (USCIRF). Cần nói thêm, USCIRF là một tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, thường xuyên gặp gỡ các chức sắc chống đối cực đoan, liên tiếp thúc ép Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC), danh sách “cần theo dõi về tự do tôn giáo” (SWL). Nhận diện được USCIRF giúp lý giải việc tại sao BPSOS đã “trúng thầu” cái gọi là “Dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo”.

Chưa kể, cách thức triển khai của “dự án quốc tế” này cũng tiếp tục cho thấy dã tâm chống phá của BPSOS bởi lẽ BPSOS chỉ tập trung phỏng vấn, khai thác những nhân chứng vốn là những cá nhân chống đối, số đối tượng phạm tội hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác như nhóm đối tượng liên quan vụ khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, một số người H’Mông là chức sắc, tín đồ đạo Tin Lành có quan điểm sai trái để rêu rao, lên án chính quyền Việt Nam “đàn áp đạo Tin Lành”; hoặc việc phỏng vấn một số cá nhân chống phá trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất - tổ chức không được pháp luật thừa nhận tại Việt Nam. Những việc làm này cho thấy BPSOS thật ra chỉ lợi dụng “Dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam” để nhằm mục đích vu khống, tấn công, bôi nhọ, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhận diện rõ chân tướng của BPSOS sẽ giúp mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, tiếp tục tăng cường sức đề kháng trước những thông tin sai trái.

Điều khiến dư luận vô cùng phẫn nộ là, liên quan vụ tấn công, khủng bố ở Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023 để lại hậu quả nặng nề; trong khi chính quyền, lực lượng chức năng cùng người dân sát cánh bên nhau, nỗ lực khắc phục thiệt hại, kiên quyết truy bắt các đối tượng phạm tội thì BPSOS lại cố tình xuyên tạc sự việc, vu cáo chính quyền kích động nhân dân đàn áp người Thượng, tổ chức bắt bớ đánh đập “vô cớ” để biện minh cho các tổ chức phản động. Rõ ràng, bản chất cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của BPSOS là vô cùng thâm độc, nguy hiểm, tinh vi.

Nhận diện rõ chân tướng của BPSOS sẽ giúp mỗi người dân Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, tiếp tục tăng cường sức đề kháng trước những thông tin sai trái; đề cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ; không tin theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vô căn cứ; không ủng hộ dưới mọi hình thức đối với các buổi vận động, quyên góp tiền bằng chiêu bài “yểm trợ cho các hoạt động đấu tranh bảo vệ dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” của BPSOS.

Người dân cần nâng cao nhận thức rằng: Mọi hành vi hậu thuẫn, ủng hộ, tham gia BPSOS sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh, lên án những hành vi chống phá của BPSOS nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta./.