Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đó là các đối tượng: Hoàng Đức Anh, 22 tuổi, trú tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Tùng Dương, 19 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Bình, 17 tuổi và Đinh Như Trung, 17 tuổi cùng trú tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Các đối tượng Đinh Như Trung, Nguyễn Hoàng Bình, Nguyễn Tùng Dương (từ trái qua phải)

Sau 36 ngày lẩn trốn, đối tượng Hoàng Đức Anh đã ra đầu thú.

Trước đó, vào đêm 25 rạng sáng 26/5/2024, trong lúc ngồi ăn đêm tại một quán ăn thuộc tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, giữa nhóm của Hoàng Đức Anh và 02 người phụ nữ có xảy ra xô xát, cãi vã với nhóm của Hoàng Văn Phong, 28 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Đỗ Văn Chính, 38 tuổi; Nguyễn Văn Thành, 30 tuổi cùng trú tại thành phố Bắc Kạn.

Nguyên nhân mâu thuẫn do Thành đã uống rượu say, có lời lẽ trêu ghẹo, xúc phạm và dùng bát ném về phía một người phụ nữ đi cùng với nhóm của Hoàng Đức Anh. Thấy vậy, Đức Anh đã nhắn tin cho Nguyễn Tùng Dương biết để đến hỗ trợ.

Nhận được thông tin từ Đức Anh, Dương đã chuẩn bị theo tuýp sắt, gậy bóng chày và chở theo Nguyễn Hoàng Bình và Đinh Như Trung cùng đi. Khi cả nhóm đi đến cửa quán thì gặp Phong và Chính đi từ trong quán ra (Thành đã bỏ đi về trước), ngay khi xác định được Phong và Chính là người đã xô xát với Đức Anh trước đó, nhóm của Dương và Đức Anh đã cầm gậy để đuổi đánh.

Quá trình truy đuổi, các đối tượng sử dụng hung khí la hét, chửi bới gây náo loạn khu vực nơi sự việc xảy ra. Chạy được khoảng 100m thì đuổi kịp Phong, lúc này Đức Anh, Dương và Bình dùng gậy để đánh đập, gây thương tích cho Phong; còn Chính may mắn chạy thoát. Hậu quả: Phong bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu; Chính bị thương trong quá trình xô xát tại quán phải điều trị tại bệnh viện. Các đối tượng sau khi gây án đều bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xét tính chất và hành vi “côn đồ, hung hãn” của các đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét. Ngày 14/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra Quyết định truy tìm đối với các đối tượng. Sau khi được gia đình vận động và biết không thể trốn thoát, ngày 17/6, Dương và Bình đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn xin đầu thú; Trung được gia đình đưa đến trình diện. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”. Đến ngày 02/7, sau 36 ngày lẩn trốn đối tượng Hoàng Đức Anh đã ra đầu thú.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.