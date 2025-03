Hoạt động của lực lượng Công an sau 20 ngày giải thể công an cấp huyện

BBK- Sau 20 ngày thực hiện giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Kạn đã điều chỉnh linh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự, hoạt động có hiệu quả các lĩnh vực. Dù còn một số khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc với các giải pháp phù hợp, lực lượng Công an tỉnh đang từng bước hoạt động ổn định.

Đồng lòng thực hiện chủ trương lớn

Việc giải thể Công an cấp huyện là một trong những bước cải tổ quan trọng trong hệ thống tổ chức lực lượng Công an nhân dân, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi nhiệm vụ. Sau 20 ngày triển khai, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có những điều chỉnh kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn lực lượng.

Sau khi giải thể Công an huyện, Công an xã Nghiên Loan (Pác Nặm) được tăng cường thêm quân số để thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Kạn đã giảm 8 đơn vị và 54 đội công tác. Tăng cường toàn diện cho cơ sở, từ ngày 01/3 đã có 159 đồng chí chỉ huy, cán bộ chiến sĩ được điều động, bố trí về công tác tại Công an các xã, phường, thị trấn. Trước chủ trương lớn của Đảng nhiều đồng chí sẵn sàng về xã, nhận công tác ở vị trí thấp hơn.

Trong 20 ngày đầu thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, cán bộ công an đã tiếp nhận gần 250 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có 199 hồ sơ qua ứng dụng VNeID, 33 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công; tiếp nhận hơn 200 hồ sơ cấp đổi và cấp lại giấy phép lái xe, trong đó tiếp nhận qua cổng dịch vụ công hơn 30 hồ sơ…

Đội Quản lý hành chính, Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ cấp, đổi căn cước công dân tại trung tâm huyện Ba Bể.

Lĩnh vực an ninh trật tự trong tháng 3 tội phạm trật tự xã hội giảm 09 vụ, 19 đối tượng so với tháng 2/2025; 100% tin báo tố giác tội phạm được xử lý. Phát hiện bắt giữ 04 vụ, 07 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 1,87g hêrôin, 97 cây thuốc phiện; xử lý 01 vụ, 02 đối tượng phạm tội về kinh tế. Lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức 162 ca tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện lập biên bản 173 trường hợp, tạm giữ 02 xe ô tô, 106 xe mô tô, xe máy. Xử lý vi phạm nồng độ cồn 74 trường hợp.

Anh Lê Văn Hoạt, thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) cho biết cảm nhận khi đến làm việc tại Công an xã.

Theo anh Lê Văn Hoạt, thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) cho biết: Từ khi giải thể Công an cấp huyện, người dân đến làm việc với Công an cấp xã để thực hiện các vấn đề liên quan đến cư trú, cấp thẻ căn cước công dân, đăng ký phương tiện giao thông… luôn được cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng nên rất hài lòng. Giờ đây, bà con không còn phải lên tận huyện cách xa gần 20km để thực hiện các giấy tờ tùy thân liên quan nữa nên tiết kiệm được thời gian và chi phí. Hiện nay, lực lượng Công an xã được tăng cường nên người dân thấy yên tâm hơn về an ninh trật tự ở địa phương.

Người dân xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể được cán bộ Công an cơ sở hướng dẫn nhập thông tin cá nhân vào ứng dụng VNeID.

Chị Ma Thị Châu, thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo (Ba Bể) chia sẻ: "Mặc dù đã giải thể Công an cấp huyện, nhưng khi tôi đến Đội Quản lý hành chính của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Công an huyện Ba Bể (cũ) để làm thủ tục cấp lại căn cước công dân thì được tiếp đón và hướng dẫn rất nhiệt tình. Việc thực hiện các thủ tục diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, chưa đầy 10 phút tôi đã thực hiện xong và có giấy hẹn sau một tuần sẽ trả kết quả".

Trung tá Nông Văn Quyển, Trưởng Công an xã Nghiên Loan (Pác Nặm) trao đổi về hoạt động của Công an xã hiện nay.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nông Văn Quyển, Trưởng Công an xã Nghiên Loan cho biết: Mặc dù còn có khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết cùng nhau vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, quyết tâm phục vụ Nhân dân được tốt nhất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Trưởng Công an phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn chia sẻ: Là phường trung tâm, dân số đông, từ khi giải thể Công an thành phố thì khối lượng công việc tại Công an phường Đức Xuân tăng lên đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, phường được tăng thêm quân số nên mọi công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Sau khi tinh gọn hệ thống, bộ máy Công an nhân dân, đối với cấp tỉnh thì sắp xếp các phòng, ban nghiệp vụ, đồng thời giải thể Công an cấp thành phố và cấp huyện nhưng vẫn bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn lực lượng. Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh trực tiếp quản lý, chỉ đạo Công an cấp xã, phường, thị trấn. Điều này giúp tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo nhiệm vụ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ huy được thực hiện nhanh chóng, thống nhất, giúp phản ứng kịp thời các tình huống an ninh trật tự.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Chia sẻ về việc này, đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt đến toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lượng Công an cơ sở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an cấp xã, trang cấp thiết bị phục vụ công tác.

Đồng thời tiếp tục bố trí nhân sự hợp lý, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, không để xảy ra thiếu hụt nhân sự; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ giúp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh giúp xử lý nhanh chóng các vụ án, vụ việc. Tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh, trấn áp, răn đe tội phạm ngay từ cơ sở. Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải công việc, quản lý dân cư và theo dõi tình hình an ninh./.