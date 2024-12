Ra quân ngày đầu, CSGT xử phạt 106 trường hợp vi phạm

BBK - Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, tập trung tuần tra, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 3, đoạn qua phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn.

Đồng thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2025 trên toàn tỉnh.

Trong ngày đầu ra quân (15/12), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, thu hút 58 lượt người tham gia; huy động 125 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện Tuần tra kiểm soát, phát hiện 106 trường hợp vi phạm; tạm giữ 51 mô tô, xe máy; tước giấy phép lái xe 37 trường hợp; phạt tiền 300 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm tốc độ 40 trường hợp, không có giấy phép lái xe 21 trường hợp, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm 15 trường hợp.

Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngay sau Lễ ra quân do Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn tổ chức, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức hướng dẫn lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông như: Xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, lái xe sử dụng ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định... Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện...

Đồng thời tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, người giao phương tiện cho học sinh, người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ngân Sơn tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông trên tuyến.

Đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn công tác trong các đơn vị lực lượng vũ trang, là công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, lực lượng CSGT sẽ xác minh, làm rõ thông báo đến cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để phối hợp, xem xét, xử lý nghiêm theo quy định tại Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp người vi phạm là học sinh, sẽ xác minh, làm rõ người giao phương tiện cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật...

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải thực hiện triệt để, quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kết hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông./.