Công an Bắc Kạn tăng cường bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

BBK - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, kết hợp xử phạt trực tiếp với “xử phạt nguội”; gửi thông báo vi phạm về nơi công tác, sinh hoạt; tuyên truyền, nhắc nhở trong khi thi hành công vụ… là các giải pháp mà Công an tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lực lượng CSGT của tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Từ giữa tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm kéo giảm cả 03 tiêu chí về tai nạn giao thông. Trong đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn chú trọng vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ với phương châm xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Video Thiếu tá Đàm Văn Thượng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh nói về các giải pháp bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Đàm Văn Thượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn nêu rõ quan điểm: Khi triển khai lực lượng trên các tuyến giao thông để tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, Phòng yêu cầu các đội công tác xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tốc độ, lạng lách, đánh võng… với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Minh chứng là đã có một số trường hợp cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm về nồng độ cồn, về tốc độ đã bị xử lý và gửi thông báo về nơi công tác, sinh hoạt.

Theo số liệu tổng hợp từ cơ quan chức năng, từ ngày 01 – 21/01/2025, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra, kiểm soát 655 buổi trên các tuyến đường giao thông, lập 839 biên bản, tạm giữ 266 phương tiện, xử phạt hành chính khoảng 2,6 tỷ đồng. Trong các lỗi vi phạm bị xử lý có 395 lỗi về tốc độ, 154 lỗi vi phạm nồng độ cồn, 02 trường hợp sử dụng ma túy…

Kết hợp xử lý và tuyên truyền, nhắc nhở

Phòng CSGT Công an tỉnh làm việc với người vi phạm.

Cùng với hình thức xử lý, nhắc nhở trực tiếp, Phòng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử phạt “nguội” đối với các trường hợp vi phạm về lỗi tốc độ được ghi nhận bằng đo tốc độ có ghi lại hình ảnh. Đây là hình thức xử lý có tính răn đe cao, góp phần nâng cao ý thức chấp hành bảo đảm an toàn giao thông mọi lúc cho người dân, kể cả khi không có mặt của lực lượng chức năng nhưng vẫn có phương tiện, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn, người dân có thể truy cập vào trang web: https://www.csgt.vn/ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) hoặc ứng dụng: VNeTraffic của Bộ Công an để tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh (tra cứu các lỗi của phương tiện giao thông bị phạt nguội).

Video Thiếu tá Đàm Văn Thượng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh nói rõ về hình thức xử phạt "nguội".

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ đến Nhân dân, đặc biệt là các em học sinh. Gắn các biển thông báo mức phạt mới theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ tại các nút giao, các tuyến đường chính trong nội thị để tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông.

Tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THCS Bắc Kạn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, với ý nghĩa đó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có ngày nghỉ”./.