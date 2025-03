Tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025; đồng thời để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới nhằm đạt được mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra trong năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến như sau:

Các bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, các Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thể hiện đầy đủ các công việc cần thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, giải pháp có tính khả thi, hiệu quả, có sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường triển khai có hiệu quả các quy định mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP và các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hình thành thói quen chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xác định mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân, xác định an ninh, an toàn của người dân phải được đặt lên hàng đầu; lực lượng Công an là nòng cốt, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền các quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP để người dân biết, chấp hành, ủng hộ hoạt động của các cơ quan chức năng.

Nắm chắc diễn biến thực tế và có giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc bất cập đối với người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được giao và đề xuất hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Giao thông vận tải rà soát, đánh giá và đề xuất kiện toàn mô hình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2025.

Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chậm nhất trong 02 giờ phải báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân ban đầu, tình hình cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn; đồng thời đề xuất nội dung để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục công tác thăm hỏi, động viên, cứu chữa người bị nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Khẩn trương hoàn thiện đề án kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông

Bộ Giao thông vận tải tập trung triển khai hiệu quả Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời tập trung triển khai xây dựng/điều chỉnh các Luật Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy nội địa, Hàng không.

Tiếp tục hoàn thiện, pháp lý hoá các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, như: hành lang giao thông, thiết kế hạ tầng, kết cấu giao thông, cảnh báo, biển báo, phương tiện giao thông,…;

Bộ Giao thông vận tải cùng với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chú trọng lồng ghép một số nhiệm vụ vào trong kế hoạch của bộ, ngành và địa phương, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bên cạnh việc xác định hành vi là nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm của cá nhân/tổ chức có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, cần phân tích các nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gốc (đặc biệt là rà soát các bất cập về quy định pháp luật) dẫn tới tai nạn giao thông để phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Tập trung đề xuất và thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông bền vững tại các thành phố và đô thị lớn, đặc biệt chú trọng rà soát và kiến nghị sửa đổi những bất cập trong quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến mật độ dân cư tập trung quá lớn trên khu vực hẹp, gây áp lực lớn so với khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; quy hoạch đô thị treo, mật độ xây dựng lớn; mật độ đường và giao thông tĩnh thấp, giao thông công cộng và phi cơ giới, kết nối vận tải đa phương thức còn nhiều hạn chế.

Nâng cao an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Tiếp tục kiên trì, đồng bộ thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em học sinh, trong đó có các chuyên đề về phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của trẻ em lứa tuổi học sinh, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em học sinh; không giao xe cho trẻ em chưa đủ điều kiện; các quy định, hướng dẫn quy trình đưa, đón trẻ và quy trình quản lý học sinh các cấp nhằm nâng cao an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Tăng cường các giải pháp quản lý an toàn giao thông, quản lý lái xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có việc chia sẻ thông tin trong quản lý khám sức khỏe lái xe, quản lý tình trạng lái xe sử dụng ma túy, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải trong thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trách nhiệm của doanh nghiệp khi xảy ra tai nạn giao thông; thực hiện theo thẩm quyền việc đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa đối với phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn để bảo đảm xe bốn bánh có gắn động cơ hoạt động thuận lợi, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện xuyên suốt các chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm để kéo giảm các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông và gây hậu quả lớn khi có tai nạn giao thông (sử dụng ma túy, rượu bia hoặc các chất cấm khi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, đi ngược chiều đường, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe máy, không thắt dây an toàn trên xe ô tô, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải trọng....); kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo đúng quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền, trong đó tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ hợp lý, cắm bổ sung biển báo hướng dẫn, kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường..., sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược tín hiệu đèn; tổ chức phân luồng giao thông tổng thể thành phố, đô thị lớn không để tình trạng "xử lý chỗ này, phát sinh chỗ khác"; bảo đảm trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm lòng đường, lề đường, trông giữ xe trái phép gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Kiên trì tuyên truyền để thay đổi nhận thức và hành vi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đổi mới cách thức và nâng cao hiệu quả truyền thông về trật tự, an toàn giao thông; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng cho các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền tích cực, hiệu quả của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP đối với xây dựng kỷ cương, nền nếp trong hoạt động giao thông vận tải đường bộ, không để bị lợi dụng, xuyên tạc.

Kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng

Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong năm 2024, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các cuộc giao ban hàng tháng của các cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để phân tích, kiểm điểm và đề xuất giải pháp trên địa bàn.

Về hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Trong thời gian chưa kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định mới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm ổn định công tác điều phối liên ngành, giữ vững trật tự, an toàn giao thông.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản chỉ đạo này; xây dựng kế hoạch cụ thể trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 để tổ chức thực hiện; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.