Công an Bắc Kạn tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe

BBK- Ngày 21/02/2025, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Kạn, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Quang cảnh lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời, lực lượng tham gia sẽ được cập nhật các quy định pháp luật mới, kỹ năng điều khiển phương tiện trên đường cao tốc và ứng dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp GPLX.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 21/02/2025 đến 26/02/2025 với sự tham gia của 19 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh. Nội dung tập huấn gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Trong đó, các học viên sẽ được hướng dẫn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo hiểm tay lái khi sát hạch trên đường công cộng, kỹ năng điều khiển xe và thực hành các bài thi sát hạch theo mô hình tiêu chuẩn. Sau 5 ngày học tập, nghiên cứu các học viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá, cấp thẻ Sát hạch viên do Bộ Công an tổ chức.

Lớp tập huấn là bước chuẩn bị để Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Sở GTVT theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương./.