Ba Bể quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 11/2025

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy, trao đổi với phóng viên về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm 2025, huyện Ba Bể đã tích cực triển khai các bước trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Huyện xác định việc hỗ trợ nhà ở cho người dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, từ đó đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ để cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Ba Bể nắm tình hình thực tế tại cơ sở.

Qua rà soát đợt 1, toàn huyện Ba Bể có hơn 500 hộ gia đình thuộc diện khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó hỗ trợ 45 nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng, gần 500 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện bảo đảm theo kế hoạch và có chất lượng, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, do đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đối với cấp xã và thị trấn thì do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện cần sự vào cuộc của nhiều cấp, ngành.

Qua thực tế kiểm tra cho thấy, một số địa phương còn gặp những khó khăn như: Một số hộ thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về đất ở do nơi ở cũ là đồi dốc không bảo đảm an toàn về mùa mưa nên cần phải di chuyển đến khu vực khác; một số hộ có đất ở hiện nay nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, không đủ diện tích; nhiều hộ không có khả năng đối ứng tiền để làm nhà… Những khó khăn này đang được huyện Ba Bể cũng như các địa phương bàn giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp nhất, bảo đảm khi triển khai giúp người dân được thuận lợi và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân.

Ông Hà Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Yến Dương cho biết về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Yến Dương cho biết: Trên địa bàn xã có hơn 80 hộ dân thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, cơ bản người dân đã rà soát và trong danh sách đều hưởng ứng thực hiện.

Một số khó khăn xã đã lường trước như theo phong tục của địa phương nhiều hộ gia đình khi làm nhà thì phải xem tuổi, xem ngày nên để bảo đảm tiến độ, kế hoạch xã đã tuyên truyền người dân có biện pháp thích hợp như mượn tuổi, chọn ngày đẹp để chủ động động thổ trước. Xã cũng đã tuyên truyền đến người dân rõ về mức hỗ trợ đối với tất cả các đối tượng (trừ đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội - không có khả năng đối ứng) là 60 triệu đồng/hộ khi xây mới và 30 triệu đồng/hộ khi sửa chữa.

Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện làm việc với các địa phương sau khi kiểm tra thực tế.

Nhà ở của các hộ gia đình sau khi được hỗ trợ phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và sử dụng đảm bảo từ 20 năm trở lên, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. Các hộ gia đình có thể sử dụng các mẫu thiết kế điển hình do Sở Xây dựng ban hành hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở phù hợp hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

Về nguồn lực thực hiện, theo đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Ba Bể cho biết: Nguồn vốn chủ yếu hiện nay do ngân sách Nhà nước thông qua Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ; các Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện giai đoạn 2021-2025 (nguồn kinh phí xã hội hóa); Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo”…

Đến nay đã có hơn 230 nhà đã bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ. Số còn lại huyện đang lập danh sách để báo cáo tỉnh để cấp ngân sách, đồng thời vận động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác./.