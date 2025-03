[Trực tiếp] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn

Bấm F5 hoặc tải lại trang để cập nhật nội dung mới.

11h28: Bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn:

Bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, đại diện Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng bấm nút phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn.

11h10: Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo và phát lệnh Khởi công.

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ: Hiện nay, nước ta đã đưa vào khai thác 2021 km, đến hết năm 2025 đưa vào khai thác khoảng 3.000km và hết năm 2050 đưa vào khai thác khoảng 5.000km. Hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng có vai trò quan trọng kết nối các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, hiện nay đã hình thành kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên; tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn trước mắt kết nối Thành phố Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận tải thuận tiện, an toàn tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trên hành lang này, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi phía Bắc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Bắc Kạn là một tỉnh có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái (hồ Ba Bể, khu di tích lịch sử An toàn khu Chợ Đồn,…). Đầu tư tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ kết nối Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội và cảng biển quốc tế Hải Phòng thông qua hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí vận tải, hỗ trợ thu hút đầu tư; tăng cường liên kết vùng, gắn kết các địa phương, phát triển các khu nông nghiệp chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có giá trị; phát triển được hệ thống các khu du lịch nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tại Bắc Kạn, Cao Bằng…. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn là một dự án đường bộ được đầu tư đồng bộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn đường cao tốc, 4 làn xe hoàn chỉnh, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Quang cảnh buổi lễ.

Từ ý nghĩa to lớn của tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị: UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện công tác GPMB. Tiến độ bàn giao mặt bằng quyết định đến hiệu quả đầu tư dự án. Quan tâm tập trung thực hiện công tác tái định cư cho người dân sớm nhất có thể; hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn cho nhân dân trong quá trình triển khai.

Yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây lắp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, phù hợp điều kiện thực tế, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật của Dự án, các quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, phối hợp với Bộ Xây dựng, hỗ trợ hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

11h02: Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí nhấn mạnh: Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược được xác định trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng gần đây. Đặc biệt nhiệm kỳ này, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên các địa phương triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương, tích cực, nỗ lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cụ thể: Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giao thông trọng điểm tỉnh và thường xuyên quan tâm, họp làm việc và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị của Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Tỉnh đã phát động đợt thi đua và tặng Bằng khen cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn. Sau 8 tháng triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đến nay Dự án đã đảm bảo các điều kiện để tổ chức Lễ khởi công.

Để tiếp tục phối hợp, sớm hoàn thành dự án theo mục tiêu và tiến độ đề ra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh chủ động phối hợp với Chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai nhanh các điều kiện để thi công Dự án. Trọng tâm là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai Dự án.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ sở có Dự án đi qua bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án, tạo sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ, tham gia thực hiện Dự án; tạo điều kiện nhanh nhất để thi công thực hiện Dự án.

Đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị thi công tham gia Dự án thường xuyên quan tâm, phối hợp với địa phương tổ chức thật tốt, đồng bộ, hiệu quả, triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng cao và theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả cùng với tỉnh Bắc Kạn để sớm hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang và các tỉnh lân cận trong thời gian tới.

Đại biểu và đông đảo người dân có mặt tham dự Lễ khởi công.

10h55: Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, đại diện liên danh nhà thầu thi công phát biểu và cam kết triển khai hoàn thành dự án theo đúng quy định, tiến độ và chất lượng công trình.

10h50: Ông Lê Thắng, đại diện chủ đầu tư Ban QLDA 2, Bộ Xây dựng báo cáo công tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn.

Dự án Cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn được Chính phủ chấp thuận và Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2024 với điểm đầu dự án kết nối đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, huyện Chợ Mới; điểm cuối dự án kết nối đường cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tổng chiều dài khoảng 28,8km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h. Mặt cắt ngang đầu tư xây dựng 04 làn cao tốc hoàn chỉnh với quy mô nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 20,5m. Trên tuyến có 18 cầu tổng chiều dài 4,66km. Bố trí trên tuyến dự kiến có 04 nút giao liên thông, trong đó xây dựng nút giao liên thông với QL.3; 03 nút giao còn lại định hướng theo quy hoạch, triển khai khi đủ điều kiện. Diện tích đất sử dụng của dự án là trên 255ha, trong đó huyện Chợ Mới là trên 199ha, thành phố Bắc Kạn là trên 55ha. Tổng mức đầu tư dự án là 5.750 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn NSNN. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

10h33: Giới thiệu đại biểu:

Dự buổi lễ, về phía các bộ, ngành, tỉnh bạn có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng...

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (người hàng đầu bên trái ảnh).

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 1; chủ đầu tư Ban QLDA 2 Bộ Xây dựng; các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu và toàn thể bà con nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu 1.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng.

10h15: Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ, do Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn.

10h05: Đón tiếp đại biểu bộ, ngành và khách quý đến dự buổi lễ:

Một số hình ảnh trước khi buổi lễ khai mạc: