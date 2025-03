Bắc Kạn: Đề nghị xét đặc xá cho 05 phạm nhân

BBK- Ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2025. Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.