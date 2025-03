Báo chí Bắc Kạn phát triển đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu công chúng

Phóng viên, cộng tác viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại huyện Chợ Mới.

Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí đa phương tiện

Năm 2005, Báo Bắc Kạn điện tử ra đời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa báo chí tại địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập cùng nỗ lực không ngừng của đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên, Báo Bắc Kạn đã triển khai nhiều loại hình báo chí đa phương tiện như e-magazine, multimedia, infographics, tin trực tiếp, livestream, podcast… Sự kết hợp giữa nội dung chất lượng và công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao trải nghiệm cho độc giả.

Báo Bắc Kạn cũng tiên phong ứng dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (Voice AI) để xuất bản tin, bài thay cho phát thanh viên. Việc sử dụng phần mềm thiết kế trực tuyến như Canva giúp quá trình sáng tạo nội dung trở nên nhanh chóng và thu hút hơn. Báo Bắc Kạn điện tử từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận độc giả, với gần 20.000 lượt truy cập trực tiếp mỗi ngày; tổng lượng theo dõi trên các nền tảng số đạt khoảng 25.000 tài khoản.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, báo chí đa nền tảng trở thành xu hướng tất yếu. Độc giả hiện nay có thể tiếp cận tin tức trên nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau như website, ứng dụng di động, mạng xã hội. Đặc biệt, các kênh như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo đã trở thành công cụ quan trọng để truyền tải thông tin trực tiếp đến công chúng, tăng cường khả năng tương tác.

Loại hình báo in cũng được cải tiến với việc chú trọng hình ảnh, sử dụng infographics, chùm ảnh để bài viết trở nên sinh động hơn. Đồng thời, phiên bản báo in được đăng tải dưới dạng file PDF trên báo điện tử, giúp độc giả dễ dàng theo dõi.

Nhà báo Bùi Văn Khiêm, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Bắc Kạn chia sẻ: “Trong thời đại công nghệ số, báo in không chỉ giới hạn ở nội dung văn bản và hình ảnh tĩnh. Xu hướng loại hình báo in sẽ tích hợp các yếu tố đa phương tiện như video, âm thanh vào ấn phẩm báo in, mang lại trải nghiệm trực quan hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tích hợp video vào báo in trong thời gian thích hợp.

Cùng với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn cũng có những bước phát triển mạnh mẽ trong sản xuất và phát sóng nội dung đa phương tiện. Các chương trình thời sự, phóng sự không chỉ phát sóng trên truyền hình mà còn được đăng tải ngay lập tức trên mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok mà không cần chờ đến khung giờ cố định.

Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn đã ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất và phát sóng, giúp tiếp cận công chúng hiệu quả hơn. Nhà báo Đoàn Quốc Hương, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn cho biết: “Phóng viên hiện trường có thể livestream trực tiếp các sự kiện quan trọng, cập nhật thông tin nhanh chóng lên mạng xã hội, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận và đáp ứng nhu cầu công chúng”.

Tạp chí Văn nghệ Ba Bể cũng đã nhanh chóng thích nghi với xu thế báo chí hiện đại bằng cách xây dựng kênh thông tin trực tuyến tại địa chỉ https://vanhocnghethuat.backan.gov.vn. Nhờ đó, độc giả có thể dễ dàng truy cập, thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật và tương tác với đội ngũ sáng tạo. Việc này không chỉ giúp tác phẩm đến gần hơn với công chúng mà còn nâng cao mức độ phổ biến của tạp chí.

Thách thức và hướng phát triển

Dù đã có nhiều bước tiến đáng kể, việc phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng vẫn đặt ra không ít thách thức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, các cơ quan báo chí cần đầu tư đồng bộ từ nội dung, công nghệ đến nhân lực. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cần được đào tạo chuyên sâu về công nghệ và kỹ năng sản xuất nội dung số. Chỉ khi có sự đầu tư bài bản và đổi mới không ngừng, báo chí Bắc Kạn mới có thể khẳng định vị thế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong thời đại số./.