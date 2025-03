Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh Lao 24/3/2025

BBK - Ngày Thế giới phòng chống Lao (tiếng Anh là World Tuberculosis Day) là ngày để nâng cao nhận thức cộng đồng đối với bệnh Lao, đẩy mạnh chấm dứt bệnh Lao trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chọn ngày 24/3 hằng năm là ngày Thế giới phòng chống Lao.

Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện các bước xét nghiệm về lao.

Ngày kỷ niệm này được Liên Hợp Quốc công nhận tại Nghị quyết WHO/EC-XII/Res.6 theo đề xuất của WHO, ngày 24/3/1882 tại Berlin, Robert Koch đã công bố việc phát hiện ra vi khuẩn Lao, mở ra con đường chẩn đoán và chữa khỏi căn bệnh này.

Chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao năm 2025 là: Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver. Trên cơ sở Chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao Thế giới, chủ đề của Việt Nam là VIỆT NAM CAM KẾT, ĐẦU TƯ, HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHẤM DỨT BỆNH LAO.

Chủ đề này mang đến cơ hội để suy ngẫm về tầm quan trọng của cam kết bền vững, đầu tư nguồn lực và hành động hiệu quả cho các can thiệp đối với công tác dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh lao.

Những năm qua Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống lao được thể hiện thông qua sự cam kết mạnh mẽ trong công tác phòng chống lao với nhiều chính sách và hành động cụ thể.

Đặc biệt, trong năm 2024, Công điện số 25/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh lao ngày 25/3/2024 đã đẩy mạnh những nỗ lực phòng chống lao trên toàn quốc, mang lại những hiệu quả vượt bậc thể hiện qua những con số ấn tượng nhất từ trước đến nay với số bệnh nhân lao được phát hiện trên 113.000 ca (tăng 7% so với năm 2023), tỷ lệ lao có bằng chứng vi khuẩn là 72,8%, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 90% (cao hơn tỷ lệ toàn cầu ở mức 88%). Thành công này là nhờ vào việc đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm, áp dụng chiến lược 1X (Xpert), 2X (X-quang và xét nghiệm Xpert) để chẩn đoán sớm bệnh lao tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Mặc dù vậy, tình hình dịch tễ bệnh lao tại nước ta còn rất nặng nề, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính Việt Nam có khoảng 182.000 bệnh nhân lao mới; 9.900 bệnh nhân lao kháng thuốc và có khoảng 11.000 người tử vong do lao hàng năm. Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12/30 Quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và đứng thứ 10/30 Quốc gia có số lượng bệnh nhân lao kháng thuốc cao nhất toàn cầu.

Mục tiêu chấm dứt bệnh lao rất cần có sự ủng hộ, cam kết của lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội để đảm bảo nguồn tài chính bền vững, triển khai đồng bộ các can thiệp phòng chống lao từ trung ương đến địa phương.