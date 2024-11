Tăng cường tri thức về an toàn thông tin tại cơ quan nhà nước và xã hội

BBK- Trước tình hình an toàn, an ninh mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là hiện tượng lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng tới sự phát triển ổn định của các cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh an toàn trong xã hội, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Cốc Cốc triển khai Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước và người dân.

Đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước

Theo đó, Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức an toàn thông tin là quá trình thường xuyên và liên tục, đặc biệt trước bối cảnh các mối đe dọa trên không gian mạng liên tục thay đổi và không ngừng gia tăng. Do đó, Cục An toàn thông tin sẽ tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Chương trình hiện đã được triển khai trực tuyến miễn phí thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà mobiEdu của Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ 01/10/2024 tại địa chỉ chuyendoiso.mobiedu.vn. Các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu có thể gửi đề xuất về Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai.

Nội dung đào tạo sẽ bao gồm các nội dung về kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin mạng cơ bản khi tham gia môi trường mạng, gồm tổng quan về an toàn thông tin mạng (Chính sách và quy định pháp luật; Tình hình an toàn thông tin mạng; Các hình thức tấn công mạng phổ biến) và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin (Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng máy tính; Bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân an toàn; Sử dụng thư điện tử và giao dịch trực tuyến an toàn; Phòng chống mã độc; Bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh; Bảo đảm an toàn thông tin khi kết nối mạng không dây; Phòng, chống lừa đảo trực tuyến).

Đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho người dân

Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho người dân được Cục An toàn thông tin phối hợp với Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Cốc Cốc triển khai nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cộng đồng.

Việc nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cơ bản cho cộng đồng là quá trình thường xuyên và liên tục, đặc biệt trước bối cảnh các hoạt động lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp và liên tục thay đổi phương thức. Do đó, việc triển khai sẽ được Cục An toàn thông tin thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua nhiều kênh như MOOC, kênh truyền thông và Mạng xã hội…

Bà Mai Thị Thanh Oanh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cốc Cốc, thành viên Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng chia sẻ: "Là trình duyệt Make in Việt Nam nổi bật, Cốc Cốc hiểu rõ vai trò trong việc chung tay bảo vệ người dùng Việt trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Hiện nay, Cốc Cốc đã hoàn thiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu website độc hại với Cơ sở dữ liệu chống lừa đảo từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Trong đó, Cốc Cốc đảm bảo việc phát hiện, gửi cảnh báo hoặc ngăn chặn người dùng truy cập các website không an toàn. Tính từ thời điểm kết nối thành công với CSDL phishing của NCSC tới tháng 10/2024, Cốc Cốc đã hiển thị gần 20 triệu lượt cảnh báo nhằm bảo vệ người dùng, chặn lọc hơn 37 nghìn websites có dấu hiệu lừa đảo, cảnh báo mất an toàn với người dùng.

Hiện nay, Cốc Cốc đang có trên 30 triệu người dùng. Vì vậy, khi người dùng gặp tình huống rủi ro từ các website, chỉ cần gửi báo cáo đến hệ thống Cốc Cốc, tất cả người dùng Cốc Cốc đều sẽ được cung cấp thông tin, tránh được nguy cơ sập bẫy lừa đảo. Nhằm giúp người dùng Việt lướt web an toàn hơn, Cốc Cốc cũng đang phát triển và tiếp tục nghiên cứu, tối ưu nhiều tính năng hữu ích như: Chặn quảng cáo độc hại - Duyệt web an toàn, Cảnh báo trang web giả mạo - Xác thực trang web chính chủ, Tìm kiếm an toàn...

Cục An toàn thông tin đang cùng Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng xây dựng các nội dung đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng với nội dung và hình thức đào tạo gần gũi, dễ tiếp cận, thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền được hiệu quả, mang lại giá trị cho cộng đồng.

Hiện các nội dung đã được đưa tới người dân thông qua các kênh như MOOC, website và Mạng xã hội, người dân có thể tìm hiểu các kỹ năng an toàn thông tin cơ bản thông qua một số trang/kênh như:

- Cổng không gian mạng quốc gia: https://khonggianmang.vn/

- Các kênh mạng xã hội của Cục An toàn thông tin:

+ Fanpage của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia:

https://www.facebook.com/govSOC

+ Fanpage Cổng không gian mạng quốc gia trên Facebook:

https://www.facebook.com/congkhonggianmangquocgia

+ Kênh Cổng không gian mạng quốc gia trên Tiktok:

https://www.tiktok.com/@congkgmqg

+ Kênh Không gian mạng quốc gia trên Youtube:

https://www.youtube.com/@congKGMQG

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin đã và đang triển khai Chiến dịch tuyên truyền "Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024".

Việc triển khai đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và toàn thể cộng đồng đặc biệt quan trọng và ý nghĩa góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xã hội./.